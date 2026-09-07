পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমিতে বৃত্তি

চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ পাবেন নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা। এ বৃত্তির জন্য কোনো আবেদন ফি নেই।
ইয়েনচিং একাডেমিতে চীনকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় ও আন্তবিষয়ক গবেষণায় পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বৃত্তির আওতায় টিউশন ফি, আবাসন, মাসিক ভাতা, যাতায়াতের বিমানভাড়া ও গবেষণাসংশ্লিষ্ট খরচ দেওয়া হবে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে পিকিং ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৬।
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