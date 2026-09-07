Ajker Patrika
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শিক্ষা

পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমিতে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমিতে বৃত্তি

চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটির ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ পাবেন নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা। এ বৃত্তির জন্য কোনো আবেদন ফি নেই।

ইয়েনচিং একাডেমিতে চীনকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় ও আন্তবিষয়ক গবেষণায় পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। বৃত্তির আওতায় টিউশন ফি, আবাসন, মাসিক ভাতা, যাতায়াতের বিমানভাড়া ও গবেষণাসংশ্লিষ্ট খরচ দেওয়া হবে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে পিকিং ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
  • আবাসন ভাতা।
  • মাসিক বৃত্তি।
  • একবার যাওয়া-আসার বিমানভাড়া।
  • গবেষণা ও শিক্ষাসফরের জন্য ভাতা।

যেসব বিষয়ে পড়ার সুযোগ

  • ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব
  • রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
  • দর্শন ও ধর্ম
  • অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা
  • আইন ও সমাজ
  • সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আবেদনের যোগ্যতা

  • বিশ্বের যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
  • সংশ্লিষ্ট বা আগ্রহের বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। ৩১ আগস্ট ২০২৭-এর মধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করবেন। এমন শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
  • ভালো একাডেমিক ফল লাগবে।
  • চীনকেন্দ্রিক আন্তবিষয়ক পড়াশোনা ও গবেষণায় আগ্রহ থাকতে হবে।
  • সামাজিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
  • নেতৃত্বের সম্ভাবনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ থাকতে হবে।
  • ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্র
  • ব্যক্তিগত বিবৃতি (সর্বোচ্চ ৭৫০ শব্দ)
  • গবেষণার আগ্রহের বিবৃতি (উদ্ধৃতি ছাড়া সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫০০ শব্দ)
  • হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
  • সনদপত্র বা এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট
  • দুটি সুপারিশপত্র
  • ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ
  • ইংরেজি ভাষা দক্ষতার পরীক্ষার স্কোর

ইংরেজি ভাষা দক্ষতার স্কোর আবেদনকারীকে যেকোনো একটি পরীক্ষার স্কোর থাকতে হবে—

  • আইইএলটিএস একাডেমিক: সামগ্রিক স্কোর ৭.০
  • টোফেল আইবিটি: সামগ্রিক স্কোর ১০০
  • ক্যামব্রিজ ইংলিশ স্কেল (অ্যাডভান্সড): স্কোর ১৮৫
  • সিইটি ৬: স্কোর ৬০০
  • টিইএম ৪: ‘ভালো’ বা তার চেয়ে উচ্চমানের পাস

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৬।

বিষয়:

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