এইচএসসির ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন শুরু, শেষ ৭ নভেম্বর
২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল নিয়ে যাদের আপত্তি রয়েছে, তাদের জন্য উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়নের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আজ রোববার (১ নভেম্বর) থেকে শুরু হওয়া এই আবেদন কার্যক্রম চলবে আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানানো হয়, এবার শুধু নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। কোনো ধরনের হাতে লেখা বা ম্যানুয়াল আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম ও প্রয়োজনীয় তথ্য
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীদের ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট rescrutiny.eduboardresults.gov.bd-এ প্রবেশ করতে হবে।
সেখানে নিজ নিজ রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়ার পর ড্রপ ডাউন তালিকা থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বাছাই করতে হবে। পরবর্তী ধাপে একটি সচল মোবাইল নম্বর দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় বা পত্র নির্বাচন করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদন ফি ও পরিশোধের মাধ্যম
শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য প্রতি পত্রের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ টাকা।
যেসব বিষয়ে দুটি পত্র রয়েছে (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র), সে ক্ষেত্রে উভয় পত্রের জন্যই আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে।
অনলাইন আবেদনে ফি পরিশোধের জন্য বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং সোনালী সেবা—এই অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যাবে।
গত মাসের শেষ সপ্তাহে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। শিক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর আর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না এবং পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল দ্রুতই প্রকাশ করা হবে।