লিটারেচার রিভিউর মানচিত্রে স্টোরিবোর্ড
গবেষণা করতে গিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ, বই, প্রতিবেদন ও তাত্ত্বিক আলোচনা পড়তে হয়। এত তথ্যের ভিড়ে কোনটি প্রাসঙ্গিক, কোন গবেষণার সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক, কোথায় মতপার্থক্য, নতুন গবেষণার সুযোগই-বা কোথায়, সেসব নির্ধারণ করা সহজ নয়। ফলে অনেক পড়াশোনার পরও সুসংগঠিত লিটারেচার রিভিউ তৈরি করতে হিমশিম খান গবেষকেরা।
কারণ, লিটারেচার রিভিউ শুধু পূর্ববর্তী গবেষণার সারসংক্ষেপ নয়। বিদ্যমান জ্ঞান বিশ্লেষণ, তুলনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন গবেষণার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য। এ কাজকে পরিকল্পিত এবং সহজ করতে সহায়ক হতে পারে স্টোরিবোর্ড।
চলচ্চিত্রের ধারণা, গবেষণার কৌশল
স্টোরিবোর্ড মূলত চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনামূলক কৌশল। কোন দৃশ্যের পর কোনটি আসবে, গল্পের ধারাবাহিকতা কেমন হবে, তা আগে থেকে সাজিয়ে নেওয়া হয় এর মাধ্যমে। গবেষণায়ও একই ধারণা প্রয়োগ করা যায়। তবে এখানে দৃশ্যের জায়গায় থাকে গবেষণার ধারণা, তত্ত্ব, ফলাফল, বিতর্ক ও গবেষণার ঘাটতি।
অর্থাৎ, স্টোরিবোর্ড হলো লিটারেচার রিভিউ তৈরির একটি পরিকল্পনামূলক কাঠামো। এর সাহায্যে গবেষক ঠিক করতে পারেন, আলোচনা কোথা থেকে শুরু হবে, কোন বিষয়গুলো একসঙ্গে বিশ্লেষিত হবে এবং কীভাবে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হবে। মনে রাখতে হবে, স্টোরিবোর্ড নিজে লিটারেচার রিভিউ নয়; বরং এটি তৈরির সহায়ক কৌশল।
তথ্যের স্তূপ থেকে যৌক্তিক কাঠামো
ভালো লিটারেচার রিভিউর অন্যতম বৈশিষ্ট্য আলোচনার ধারাবাহিকতা। তথ্য এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করলে পাঠকের পক্ষে মূল যুক্তি অনুসরণ করা কঠিন হয়। স্টোরিবোর্ড এ সমস্যা কমায়।
গবেষক প্রথমে গবেষণার প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে পারেন। এরপর প্রধান ধারণা, সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব, পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফল ও বিতর্ক বিশ্লেষণ করে শেষে গবেষণার ঘাটতি চিহ্নিত করতে পারেন। এতে প্রতিটি অংশের মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ তৈরি হয়। থিসিস, গবেষণাপত্র কিংবা প্রবন্ধ তৈরিতে এই পরিকল্পনা পুনরাবৃত্তি কমায়, বাদ পড়ার ঝুঁকিও কমিয়ে আনে।
থিমভিত্তিক বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা
লিটারেচার রিভিউর একটি সাধারণ দুর্বলতা হলো গবেষণাগুলোকে আলাদাভাবে বর্ণনা করা। কে কী বলেছেন, কোন গবেষণায় কী পাওয়া গেছে, শুধু তা তুলে ধরলে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয় না। স্টোরিবোর্ডের মাধ্যমে গবেষণাগুলোকে বিষয়ভিত্তিক বা থিম অনুযায়ী সাজানো যায়। যেমন মানব-এআই সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় আবেগপ্রবণ সংযুক্তি, আস্থা, সামাজিক উপস্থিতি ও কথোপকথনমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার পৃথক থিম হতে পারে। প্রতিটি থিমের অধীনে গবেষণার ফলাফল, ব্যবহৃত তত্ত্ব ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করলে পাঠক বিষয়টির সামগ্রিক চিত্র বুঝতে পারেন।
তুলনা, সংশ্লেষণ ও গবেষণার ঘাটতি
মানসম্মত লিটারেচার রিভিউর শক্তি হলো গবেষণার ফলাফল তুলনা ও সংশ্লেষণ। শুধু ফলাফল উল্লেখ নয়, সেগুলোর মিল-অমিল এবং সম্ভাব্য কারণও ব্যাখ্যা করতে হয়।
ধরা যাক, একটি গবেষণায় এআইয়ের সঙ্গে নিয়মিত কথোপকথনের ফলে ব্যবহারকারীর আবেগপ্রবণ সংযুক্তি বাড়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। অন্য গবেষণায় একই সম্পর্ক তুলনামূলক দুর্বল। এর কারণ কি অংশগ্রহণকারীদের বয়স, সামাজিক প্রেক্ষাপট, গবেষণাপদ্ধতি, নাকি ব্যবহৃত পরিমাপক? স্টোরিবোর্ডে একই থিমের অধীনে গবেষণাগুলো সাজালে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সহজ হয়। এ প্রক্রিয়ায় গবেষণার ঘাটতিও চিহ্নিত করা যায়। যেমন মানব-এআই সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক গবেষণা থাকলেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা সীমিত হতে পারে। কোনো বিষয়ে পরিমাণগত গবেষণা বেশি হলে গুণগত গবেষণার সুযোগও তৈরি হতে পারে। তবে গবেষণা কম হলেই তা যথার্থ গবেষণার ঘাটতি নয়। কেন ঘাটতিটি পূরণ করা প্রয়োজন, নতুন গবেষণায় কী জ্ঞান যুক্ত হবে, সেটিও ব্যাখ্যা করতে হবে।
তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ
লিটারেচার রিভিউর সঙ্গে গবেষণার তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী গবেষণায় কোন তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে, তা কীভাবে ফলাফল ব্যাখ্যা করেছে এবং বর্তমান গবেষণায় কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যেমন মানব-এআই সম্পর্কের গবেষণায় Attachment Theory এবং Computers Are Social Actors দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিক হতে পারে। স্টোরিবোর্ডে এসব তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণার যোগসূত্র সাজালে বর্তমান গবেষণার ভিত্তি স্পষ্ট হয়। তবে তত্ত্ব নির্বাচনে গবেষণার প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি।
সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে ব্যবহার
স্টোরিবোর্ড তথ্য ও ধারণা সাজিয়ে সময় বাঁচায়, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ও পুনরাবৃত্তি কমায়। কোন বিষয়ে আরও সাহিত্য অনুসন্ধান প্রয়োজন, তা-ও বোঝা যায়। তবে এটি কোনো উৎসের নির্ভরযোগ্যতা কিংবা গবেষণার মান স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করতে পারে না। অতিরিক্ত কঠোর কাঠামো অনুসরণ করলে নতুন ধারণা বা অপ্রত্যাশিত ফল বাদ পড়তে পারে। তাই নতুন তথ্য যুক্ত হলে স্টোরিবোর্ডও সংশোধন করা উচিত।
বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে নতুন জ্ঞানের পথে
একটি ভালো লিটারেচার রিভিউ শুধু জানায় না, আগে কী গবেষণা হয়েছে; বরং ব্যাখ্যা করে, বিদ্যমান গবেষণা থেকে কী জানা গেছে, কোথায় মতপার্থক্য রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা কোথায়।
কাঠামো নির্ধারণ, থিমভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, তুলনামূলক বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক সংযোগ ও গবেষণার ঘাটতি শনাক্তে স্টোরিবোর্ড কার্যকর পরিকল্পনামূলক উপকরণ। তবে গবেষণার প্রকৃত মান নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য উৎস নির্বাচন, যথাযথ সাহিত্য অনুসন্ধান ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ওপর। শেষ পর্যন্ত কতগুলো গবেষণা পড়া হয়েছে, সেটি নয়; বরং সেগুলোকে কতটা যুক্তিসংগতভাবে সংযুক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার ওপরই নির্ভর করে একটি লিটারেচার রিভিউর সার্থকতা।