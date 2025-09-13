Ajker Patrika
সিস্টেমেটিক রিভিউ করবেন যেভাবে

শিক্ষা ডেস্ক
গবেষণা জগতে সিস্টেমেটিক রিভিউ শুধু একটি পদ্ধতি নয়, বরং একাডেমিক কাজের মান যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। এটি সাধারণ লিটারেচার রিভিউয়ের মতো কেবল তথ্যের সারসংক্ষেপ নয়; বরং নির্দিষ্ট প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খুঁজে বের করা, বাছাই করা ও বিশ্লেষণের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। এর ফলে গবেষণার ফলাফল হয় স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য। তাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আজ সিস্টেমেটিক রিভিউ অপরিহার্য। এ বিষয়ে লিখেছেন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পিএইচডি ফেলো এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ-আল-জাবির।

সিস্টেমেটিক রিভিউ কী?

সাধারণ রিভিউ অনেক সময় লেখকের মতামতনির্ভর হয়, যেখানে পক্ষপাতের ঝুঁকি থাকে। কিন্তু সিস্টেমেটিক রিভিউ হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে। একটি স্পষ্ট গবেষণাপ্রশ্নকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক প্রবন্ধ খুঁজে বের করা হয়, নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী বাছাই করা হয় এবং স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি ধাপ নথিভুক্ত থাকে, যাতে অন্য গবেষকেরাও চাইলে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফলাফল যাচাই করতে পারেন।

কেন সিস্টেমেটিক রিভিউ গুরুত্বপূর্ণ?

এটির মূল শক্তি হলো স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। বিচ্ছিন্ন গবেষণা যেখানে খণ্ডিত তথ্য দেয়, সেখানে সিস্টেমেটিক রিভিউ ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার ফল একত্র করে একটি সমন্বিত চিত্র হাজির করে। এটি নতুন জ্ঞান তৈরির পাশাপাশি গবেষণার ফাঁক চিহ্নিত করে এবং নীতিনির্ধারণেও শক্ত ভিত্তি গড়ে দেয়।

গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ

পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয় একটি স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়ে। ডোমেইনভেদে PICO, SPIDER, PICo বা COSMIN কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: ‘ডিজিটাল শিক্ষা কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ফলাফল উন্নত করে?’

প্রটোকল তৈরি

এরপর গবেষণার পরিকল্পনা বা প্রটোকল তৈরি করতে হয়। কোন ডেটাবেইসে অনুসন্ধান হবে, অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের মানদণ্ড কী, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ধাপগুলো কী—সব স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত থাকে। PROSPERO, OSF, INPLASY বা Cochrane Library-তে প্রটোকল নিবন্ধন করলে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

ডেটাবেইস সার্চ

প্রবন্ধ খোঁজার জন্য Scopus, Web of Science, PubMed, ERIC, IEEE Xplore, JSTOR ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ডেটাবেইস ব্যবহৃত হয়। কার্যকর সার্চের জন্য সঠিক কিওয়ার্ড, Boolean অপারেটর (AND, OR, NOT) ও সার্চ স্ট্র্যাটেজি অপরিহার্য।

প্রবন্ধ বাছাই

প্রথমে রেফারেন্স ম্যানেজারে সব প্রবন্ধ রাখা হয় ও ডুপ্লিকেট বাদ দেওয়া হয়। এরপর শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ দেখে অপ্রাসঙ্গিকগুলো বাদ পড়ে। অবশেষে পূর্ণ প্রবন্ধ পড়ে চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। এই ধাপ সাধারণত PRISMA Flow Diagram দিয়ে উপস্থাপিত হয়।

তথ্য সংগ্রহ

নির্বাচিত প্রবন্ধ থেকে গবেষণার বছর, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, ব্যবহৃত পদ্ধতি, ফলাফল ও সীমাবদ্ধতা সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্য টেবিলে সাজালে তুলনা সহজ হয়।

মান যাচাই

সব গবেষণা সমান মানের নয়। তাই Cochrane Risk of Bias Tool, JBI Checklist ইত্যাদি ব্যবহার করে গবেষণার মান যাচাই করা হয়। দুর্বল গবেষণা বাদ দিয়ে শক্তিশালী ফলের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ

এখানে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার হয়—

■ Narrative synthesis: কথার মাধ্যমে ফলাফল ব্যাখ্যা।

■ Meta-analysis: পরিসংখ্যান দিয়ে ফলাফল একত্রিত করা। বিশেষ করে মেটা-অ্যানালাইসিস গবেষণাকে করে আরও নির্ভরযোগ্য।

আলোচনা ও উপসংহার

এই অংশে মূল অনুসন্ধান, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক তুলে ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে Plain Language Summary যোগ করা হয়, যাতে সাধারণ পাঠকও সহজে বিষয়টি বুঝতে পারেন।

রিপোর্টিং গাইডলাইন

সিস্টেমেটিক রিভিউ প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত নির্দেশনা হলো PRISMA 2020 Statement। এর ২৭টি চেকলিস্ট ও ফ্লো ডায়াগ্রাম গবেষণার প্রতিটি ধাপকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনে সাহায্য করে।

সহায়ক টুল

রিভিউ সহজ করতে নানা টুল ব্যবহার করা যায়। যেমন—RevMan বিশ্লেষণে, Methods Wizard পরিকল্পনায়, Zotero ও EndNote রেফারেন্স ম্যানেজমেন্টে, Rayyan প্রবন্ধ স্ক্রিনিংয়ে এবং Covidence পুরো প্রক্রিয়া একসঙ্গে সম্পন্ন করতে।

সিস্টেমেটিক রিভিউ গবেষণাকে করে আরও স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক। এটি শুধু গবেষকদের জন্য নয়, নীতিনির্ধারক ও সাধারণ পাঠকের কাছেও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্য উৎস।

তথ্যসূত্র: গুগল স্কলার, রিসার্চ গেট

