পূর্ণ অর্থায়িত ডাড বৃত্তিতে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

জার্মানির অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব গটিঙ্গেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে পূর্ণ অর্থায়িত ডাড বৃত্তির আবেদন গ্রহণ করছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের যোগ্য শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
জার্মান একাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস ডাডের সহযোগিতায় পরিচালিত এই বৃত্তির লক্ষ্য হলো বিশ্বজুড়ে মেধাবী ও গবেষণামুখী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা। বিশেষ করে যাঁরা আন্তর্জাতিক গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক সহযোগিতায় অবদান রাখতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিক গবেষণাগার, উচ্চমানের একাডেমিক পরিবেশ এবং জার্মান শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ এই প্রোগ্রামকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় পাবেন একাধিক আর্থিক ও একাডেমিক সুবিধা—
আবেদনকারীদের নিম্নোক্ত কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে—
আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের অবশ্যই—
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। প্রথমে ডিএএডি বৃত্তির নির্ধারিত ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। এরপর ইউনিভার্সিটি অব গটিঙ্গেনের অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় সব নথি আপলোড করতে হবে। যাচাই শেষে আবেদন জমা দিতে হবে। আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর প্রার্থীদের ই-মেইলের মাধ্যমে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।
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