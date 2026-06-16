Ajker Patrika
শিক্ষা

বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নিল মাইলস্টোন আফতাবনগর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নিল মাইলস্টোন আফতাবনগর
জেলা পর্যায়ের স্টার্টআপ ও বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিমের আওতায় আয়োজিত ‘স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন’ কর্মসূচিতে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আফতাবনগরের শিক্ষার্থীরা। তাদের উদ্ভাবিত ‘হাইব্রিড ইকো-স্ট্রাইড শু’ প্রকল্পটি জেলা পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

১৪ জুন তেজগাঁওয়ের বিএএফ শাহীন কলেজের শাহীন হল মিলনায়তনে জেলা পর্যায়ের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে থানা পর্যায়ে সেরা প্রকল্প হিসেবে নির্বাচিত হয়ে জেলা পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায় দলটি।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আফতাবনগরের বিজয়ী শিক্ষার্থীরা হলো অষ্টম শ্রেণির (বাংলা মাধ্যম) তাওসিফ রহমান, শাশ্বত বিশ্বাস অর্ঘ এবং সিদরাতুল মুনতাহা জায়েদ।

জেলা পর্যায়ের স্টার্টআপ ও বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। প্রদর্শনী পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প ‘হাইব্রিড ইকো-স্ট্রাইড শু’ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে।

এই সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির উপদেষ্টা কর্নেল (অব.) নুরন নবী, অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোফাজ্জেল মাওলা এবং পরিচালক পারমিতা নন্দী।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোক্তা মনোভাব বিকাশের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী ‘স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ১২ জুন থানা পর্যায়ে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির জেলা ও মহানগর পর্যায় থেকে নির্বাচিত সেরা ১০০টি দল ২৮ জুন জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে। সেখান থেকে সেরা ১০টি দল নির্বাচিত করা হবে। আয়োজকদের তথ্যমতে, জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিশিক্ষা মন্ত্রণালয়শিক্ষার্থীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানক্যাম্পাসমাউশি
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