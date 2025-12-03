Ajker Patrika
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: ৫ দফা দাবিতে ইডেনের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৫ দফা দাবিতে ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
৫ দফা দাবিতে ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত ৫ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে আজিমপুর-নীলক্ষেত সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা বিক্ষোভ মিছিল করেন।

আন্দোলনকারীদের ৫ দফা দাবি হলো—ইডেন কলেজকে শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, কোনো বিভাগ বিলুপ্ত না করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় ২৪ ঘণ্টা বহাল রাখা, ইডেনকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা এবং ইন্টারমিডিয়েট কার্যক্রম চালু না করা এবং কলেজকে একমাত্র ফ্যাকাল্টিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা বাতিল করা।

এদিকে রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের একাংশ।

আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা কলেজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সায়েন্স ল্যাব মোড় হয়ে ইডেন কলেজের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি শেষ হয়।

