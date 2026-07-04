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শিক্ষা

বিদ্যালয়ে মদ্যপান ও মাতলামি করা সেই প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত, এমপিও স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদ্যালয়ে মদ্যপান ও মাতলামি করা সেই প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত, এমপিও স্থগিত
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন নিজ কার্যালয়ে মদ্যপ অবস্থায়। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে মদ্যপান করে চিৎকার-চেঁচামেচি ও মাতলামির অভিযোগে নুকালী বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

আজ শনিবার মাউশির সহকারী পরিচালক এস এম মোসলেম উদ্দিন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার, যখন বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, ওই সময় প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন মদ্যপ অবস্থায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চিৎকার-চেঁচামেচি ও বিশৃঙ্খল আচরণ করেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর একই দিন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় তাঁর কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) পাঠায়।

বিদ্যালয়ের কক্ষে মদ্যপ অবস্থায় প্রধান শিক্ষক, ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শোকজবিদ্যালয়ের কক্ষে মদ্যপ অবস্থায় প্রধান শিক্ষক, ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শোকজ

শনিবার মাউশির অফিস আদেশে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের আপত্তিকর, অনৈতিক ও আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড শিক্ষক সমাজের মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষকদের চাকরির শর্ত বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অসদাচরণের শামিল।

আদেশে আরও বলা হয়, ওই বিধিমালা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিনকে তাৎক্ষণিক সমায়িক বরখাস্ত ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এমপিও স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এ দিকে অধিদপ্তরের এ নির্দেশনা আমলে নিয়ে প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিনকে চাকরি থেকে সমায়িক বরখাস্ত করেছে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাবরিনা শারমিন। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রশিদকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জএইচএসসিশিক্ষকশাহজাদপুররাজশাহী বিভাগএমপিও
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