রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় এই ফল প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
ছাইফুল ইসলাম বলেন, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবেন।
এ বছর দুই শিফটের তিন গ্রুপে (বিজ্ঞানের দুটি ও অবিজ্ঞান) ‘সি’ ইউনিটর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার এই ইউনিটে আবেদন পড়ে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫টি। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে আবেদন করেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ জন এবং অবিজ্ঞান (বিভাগ পরিবর্তন) বিভাগে ৫ হাজার ৩৮৭ জন শিক্ষার্থী।
মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) সরস্বতীপূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি বিভাগ, দুটি ইনস্টিটিউট ও একমাত্র ছাত্রী হল মিলিয়ে মোট ৩৯টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত...১৯ ঘণ্টা আগে
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে (ইউল্যাব) উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ইউল্যাবের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে নবাগত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে স্বাগত জানানো হয়।২০ ঘণ্টা আগে
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রশাসন। গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ১ দিন আগে
২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।১ দিন আগে