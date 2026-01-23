Ajker Patrika
শিক্ষা

রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ

রাবি প্রতিনিধি  
রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় এই ফল প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

ছাইফুল ইসলাম বলেন, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবেন। 

এ বছর দুই শিফটের তিন গ্রুপে (বিজ্ঞানের দুটি ও অবিজ্ঞান) ‘সি’ ইউনিটর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার এই ইউনিটে আবেদন পড়ে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫টি। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে আবেদন করেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ জন এবং অবিজ্ঞান (বিভাগ পরিবর্তন) বিভাগে ৫ হাজার ৩৮৭ জন শিক্ষার্থী।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়রাজশাহী জেলারাবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীফল প্রকাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

ঢাকা-১৯ আসন: বিভক্ত জামায়াত, সুযোগ বিএনপির

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ

রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ

‎বিদ্যার দেবীর আরাধনায় প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

‎বিদ্যার দেবীর আরাধনায় প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬

ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং-২০২৬

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত জবির‎