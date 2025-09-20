Ajker Patrika
আইডিবির ২ লাখ টাকার স্কলারশিপ বিনামূল্যে, আবেদন করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্কলারশিপ প্রোগ্রাম শেষে চাকরিতেও সহায়তা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
স্কলারশিপ প্রোগ্রাম শেষে চাকরিতেও সহায়তা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্ফ (আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ) তাদের জনপ্রিয় আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রামের ৭০ তম রাউন্ডের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই প্রোগ্রামটি নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্নাতকধারীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাড়ে আট মাসের আইটি প্রশিক্ষণের সুযোগ দিচ্ছে।

আইএসডিবি-বিআইএসইডব্লিউ বাংলাদেশ সরকার এবং সৌদি আরবের ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি যৌথ উদ্যোগ। তাদের মূল লক্ষ্য, বাংলাদেশের যুবসমাজকে তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। গত ১৯ বছরে এই প্রোগ্রামটি থেকে ১৭ হাজার ২৭৬ জন আইটি পেশাদার তৈরি হয়েছেন, যারা দেশ-বিদেশের ৩ হাজার ২৫৪ টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে কাজ করছেন। কোর্স সম্পন্নকারীদের মধ্যে ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েছেন।

কোর্স ও সুযোগ-সুবিধা

এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় মোট ১৩টি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা বর্তমান চাকরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোর্সটি করার সুযোগ, যার মূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা।

সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করার পর কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইটি পেশাদার হওয়ার সুযোগ।

আবেদনের যোগ্যতা ও অন্যান্য তথ্য

এই স্কলারশিপে ভর্তির জন্য মোট আসন সংখ্যা ১৬৫ টি। আবেদনকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে:

আবেদনকারীর বয়স আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মধ্যে ৩০ বছরের বেশি হতে পারবে না।

আবেদনকারীকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক, ফাজিল, মাস্টার্স বা কামিল পাস হতে হবে, অথবা মাস্টার্স/কামিল অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

চার বছর মেয়াদি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে (কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিকস, সিভিল, আর্কিটেকচার, সার্ভে, কনস্ট্রাকশন) ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদন করতে পারবেন।

তবে, বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং আইনজীবীরা এই কোর্সে আবেদনের যোগ্য নন।

তারিখ ও স্থান

আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, ২০২৫। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের ওপর এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

আবেদনকারীরা আইএসডিবি-বিআইএসইডব্লিউ-এর ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন এবং আবেদন করতে পারবেন।

তবে পূর্ববর্তী রাউন্ডে কোনো কোর্সে যোগদান করেছেন এমন প্রার্থীরা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন না।

বিষয়:

স্কলারশিপশিক্ষা
