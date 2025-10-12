খুবির মাস্টার্স ভর্তি আবেদন শুরু ২১ অক্টোবর

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
শনিবার (১১ অক্টোবর) রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলে স্থাপত্য, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও পরিসংখ্যানে আবেদন করা যাবে। এ ছাড়া জীববিজ্ঞান স্কুল, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুল, কলা ও মানবিক স্কুল এবং সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে আবেদন করা যাবে।
প্রার্থীদের খুবি অথবা দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন-চার অথবা পাঁচ বছরের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন করা যাবে, তবে ক্লাস শুরুর পর থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদ জমা দিতে হবে। অন্যথায় ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। স্কুলভিত্তিক ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট বা যোগ্যতা সিজিপিএ ২.২৫ থেকে ২.৫০ বা দ্বিতীয় শ্রেণি।
