ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার ১৫টি নিয়ম (পর্ব-৬)

ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

১. Prepared for (প্রস্তুত)

  • Are you prepared for the test? – তুমি কি পরীক্ষার
  • জন্য প্রস্তুত?

২. Responsible for (দায়ী)

  • You are responsible for this – তুমি এর জন্য দায়ী।

৩. Sorry for (দুঃখিত)

  • I am sorry for being late
  • – দেরিতে আসার জন্য আমি দুঃখিত।

৪. Similar to (সদৃশ)

  • Your pen is similar to mine – তোমার কলমটি আমারটার মতো।

৫. Married to (বিবাহিত)

  • He is married to a doctor
  • – সে একজন ডাক্তারকে বিয়ে করেছে।

৬. Kind to (দয়ালু)

  • Be kind to animals
  • – প্রাণীদের প্রতি দয়ালু হও।

৭. Rude to (অসভ্য আচরণ করা)

  • Don’t be rude to anyone
  • – কারো সঙ্গে অসভ্য আচরণ করো না।

৮. Used to be (আগে ছিল)

  • There used to be a tree here
  • – এখানে আগে একটি গাছ ছিল।

৯. Afraid of (ভয় পাওয়া)

  • She is afraid of dogs
  • – সে কুকুরকে ভয় পায়।

১০. Fond of (পছন্দ করে)

  • I am fond of music
  • – আমি সংগীত খুব পছন্দ করি।

১১. Interested in (আগ্রহী)

  • He is interested in reading – সে পড়তে আগ্রহী।

১২. Good at (ভালো)

  • She is good at math
  • – সে গণিতে ভালো।

১৩. Bad at (খারাপ)

  • I am bad at drawing
  • – আমি আঁকায় খারাপ।

১৪. Proud of (গর্বিত)

  • We are proud of you
  • – আমরা তোমার জন্য গর্বিত।

১৫. Angry with (রাগান্বিত)

  • He is angry with me
  • – সে আমার প্রতি রাগান্বিত।

