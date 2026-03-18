ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলার ১৫টি নিয়ম (পর্ব-৬)

ইংরেজিতে সাবলীল হতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এই ২০ কৌশল দৈনন্দিন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।
১. Prepared for (প্রস্তুত)
২. Responsible for (দায়ী)
৩. Sorry for (দুঃখিত)
৪. Similar to (সদৃশ)
৫. Married to (বিবাহিত)
৬. Kind to (দয়ালু)
৭. Rude to (অসভ্য আচরণ করা)
৮. Used to be (আগে ছিল)
৯. Afraid of (ভয় পাওয়া)
১০. Fond of (পছন্দ করে)
১১. Interested in (আগ্রহী)
১২. Good at (ভালো)
১৩. Bad at (খারাপ)
১৪. Proud of (গর্বিত)
১৫. Angry with (রাগান্বিত)
