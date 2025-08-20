মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় গ্লোবাল এক্সিলেন্স বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা গ্লোবাল এক্সিলেন্স স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের একাডেমিক সেশনের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রধান ক্যাম্পাস মিনিয়াপলিস ও সেন্ট পল শহরে অবস্থিত। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ‘বিগ টেন’ একাডেমিক অ্যালায়েন্সের সদস্য এবং বিশ্বমানের গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি শিক্ষায় খ্যাত।
সুযোগ-সুবিধা
গ্লোবাল এক্সিলেন্স বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বৃত্তিতে আংশিক আর কিছু বৃত্তিতে সম্পূর্ণ টিউশন ফি দেওয়া হবে। উন্নত নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ তৈরি হবে। একাডেমিক এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য সহায়তা দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের চমৎকার একাডেমিক ফল থাকতে হবে। ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জনে নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে। জিআরই অথবা ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চমাধ্যমিকের ট্রান্সক্রিপ্ট থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদ থাকতে হবে।
বৃত্তির মেয়াদ
এই স্কলারশিপের মেয়াদ হবে চার বছর। এ সময়ের মধ্যে বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি দেওয়া হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মিনেসোটার টুইন সিটিজ ক্যাম্পাসে মোট ১৯টি কলেজ ও স্কুল আছে। প্রতিটি কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হয়। প্রধান বিষয়গুলো হলো জীববিজ্ঞান কলেজ; কন্টিনিউয়িং ও প্রফেশনাল স্টাডিজ কলেজ; ডেন্টিস্ট্রি স্কুল; ডিজাইন কলেজ; শিক্ষা ও মানব উন্নয়ন কলেজ; কৃষি, খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিজ্ঞান কলেজ; আইন স্কুল; লিবারেল আর্টস কলেজ; মেডিসিন স্কুল; নার্সিং স্কুল; ফার্মেসি কলেজ।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ নভেম্বর, ২০২৫।
