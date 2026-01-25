Ajker Patrika
শিক্ষা

আইরিশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
আইরিশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি
ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন। ছবি: সংগৃহীত

আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সুখবর। দেশটিতে গভর্মেন্ট অব আয়ারল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন স্কলারশিপের (জিওআইআইইএস) আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইরিশ সরকার এই বৃত্তি কর্মসূচিতে অর্থায়ন করবে। যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এতে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ অর্থায়িত এই বৃত্তির আওতায় দেশটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

আয়ারল্যান্ড উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য ইউরোপের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে পরিচিত। দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আধুনিক গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, উদ্ভাবনমুখী পাঠক্রম এবং আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য বিশ্বজুড়ে সুনাম রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গবেষণা তহবিল, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির উপস্থিতি আয়ারল্যান্ডকে একটি শক্তিশালী গবেষণা হাবে পরিণত করেছে।

বৃত্তির সুযোগ-সুবিধা

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আয়ারল্যান্ড সরকারের এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের দেশটির স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব খরচই বহন করা হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী, প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা ১৮ হাজার ৫০০ ইউরো ভাতা (স্টাইপেন্ড) পাবেন, যা জীবনযাত্রা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে সহায়ক হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ টিউশন ফি ও নিবন্ধন ফি মওকুফ করা হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

আয়ারল্যান্ড সরকারের বৃত্তিটিতে আবেদনে আগ্রহী প্রার্থীদের কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। এই স্কলারশিপে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরের সব দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত স্কলারদের সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর থেকে পড়াশোনা শুরু করতে হতে পারে। এ ছাড়া প্রার্থীদের একাডেমিক ফলাফল অবশ্যই চমৎকার হতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার পরিবেশে সফলভাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য প্রার্থীর ভালো যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

আয়ারল্যান্ড সরকারের এই বৃত্তি কর্মসূচিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির স্বনামধন্য অন্তত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আমেরিকান কলেজ ডাবলিন, সিসিটি কলেজ ডাবলিন, ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি, ডাবলিন বিজনেস স্কুল, ডান্ডাল্ক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, গালওয়ে বিজনেস স্কুল, গ্রিফিথ কলেজ ডাবলিন, ইন্ডিপেনডেন্ট কলেজ ডাবলিন, মেইনুথ ইউনিভার্সিটি, ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন, টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি ডাবলিন।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

বৃত্তিটির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা প্রায় সব একাডেমিক ক্ষেত্র ও বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। বৃত্তি কর্মসূচির অফিশিয়াল তথ্যানুযায়ী, এই স্কলারশিপে সব ধরনের বিষয়ে পড়াশোনার জন্য উন্মুক্ত থাকে। অর্থাৎ থিওরি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, মানবিক ও আর্টসসহ যেকোনো একাডেমিক ক্ষেত্রেই আবেদন করা যাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বিষয়টির অফার করা থাকতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ, ২০২৬।

বিষয়:

শিক্ষার্থীস্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের

শটগান নিয়ে আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের ‘ডন বজলু’ অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

কারাফটকেই মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখতে হলো ছাত্রলীগ নেতার

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

সম্পর্কিত

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর ৬২১ কলেজের মধ্যে সেরা

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর ৬২১ কলেজের মধ্যে সেরা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যা রোধে কাউন্সেলিং প্রয়োজন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যা রোধে কাউন্সেলিং প্রয়োজন

আগামীর শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি হতে হবে বহুমুখী

আগামীর শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি হতে হবে বহুমুখী

আইরিশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

আইরিশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি