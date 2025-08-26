প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিএসসি অনার্স ইন-ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
২৪ আগস্ট, রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরীক্ষার্থীরা তাঁদের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd/results থেকে জানতে পারবেন।
প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে তা সংশোধন অথবা প্রয়োজনে ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
