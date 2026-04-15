গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার ফলে পরিসংখ্যানে গরমিল, পরীক্ষা না দিয়েও ‘উপস্থিত’ ৫৩ শিক্ষার্থী

গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এ ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও উপস্থিতির পরিসংখ্যানে গরমিলের অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষার দিনের উপস্থিতির তথ্য ও প্রকাশিত ফলাফলের তথ্যের মধ্যে অসংগতি পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, পরীক্ষা না দিয়েও ৫৩ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত হিসেবে দেখানো হয়েছে।
বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির সচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক।
তিনি জানান, চলতি বছরের এই ইউনিটে মোট আবেদনকারী ছিলেন ১ লাখ ৬৬ হাজার ১৬২ জন। এর মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির প্রকাশিত ফলাফলের তথ্য অনুযায়ী, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ২৫ হাজার ৯৩৮ জন (৭৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ)। তবে পরীক্ষার দিনের উপস্থিতির সামারির তথ্য অনুযায়ী, উপস্থিতি ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার ৮৮৫ জন (৭৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ)। ফলে পরীক্ষা না দিয়েও পরিসংখ্যানে ৫৩ জনকে অতিরিক্ত উপস্থিত দেখানো হয়েছে।
এ ছাড়া পাসের হারেও গরমিল দেখা গেছে। ফলাফল অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০ নম্বর বা তার বেশি পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৮ হাজার ৮৮ জন; যা শতাংশ হিসাবে ৩০ দশমিক ২৪ শতাংশ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পাসের হার উল্লেখ করেছে ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে, ৩০ নম্বরের কম পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন ৮৭ হাজার ৭৪০ জন; যা শতকরা হিসাবে ৬৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও ৬৯ দশমিক ৫০ শতাংশ দেখানো হয়েছে।
এদিকে পরীক্ষার দিনের অনুপস্থিতির সামারি অনুযায়ী অনুপস্থিত ছিলেন ৪০ হাজার ২৭৭ জন শিক্ষার্থী (২৪ দশমিক ২৪ শতাংশ)। কিন্তু প্রকাশিত ফলাফলের তথ্য অনুযায়ী অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে ৪০ হাজার ২২৪ জনকে। অর্থাৎ এখানে ৫৩ জন শিক্ষার্থীর অনুপস্থিত কম দেখানো হয়েছে।
এ ছাড়া রোল নম্বর ও পরিচয়পত্র পূরণে ভুলের কারণে ১১০ জন পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল করা হয়েছে।
এ বছর এই ইউনিটে মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছেন ঢাকার মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তওকির সিদ্দিকী ইশতি। তিনি ৮৭ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। সর্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর ছিল মাইনাস ১৪ দশমিক ২৫।
উল্লেখ্য, ১০ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেশের ২১টি কেন্দ্রে এক ঘণ্টাব্যাপী এই ইউনিটের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ এলাকায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রসচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী৩৩ মিনিট আগে
বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণবন্ত আবহে বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদ্যাপনে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) ক্যাম্পাস। নাচ, গান, বিতর্ক আর ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমারোহে ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় এক আনন্দঘন পরিবেশ...২ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিকের বৃত্তির অর্থের পরিমাণ এবং সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। তিনি বলেন, ‘সরকার প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালায় পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে, যার মধ্যে বৃত্তির অর্থের পরিমাণ এবং কত সংখ্যক শিক্ষার্থী এই সুবিধা পাবে তা নিয়ে নতুন...৪ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ—এ দুই ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। মেধাতালিকায় ছাত্র ও ছাত্রীদের সমানুপাতিক হারে অর্থাৎ ৫০ শতাংশ করে নির্বাচন করা হবে।৭ ঘণ্টা আগে