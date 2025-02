যেসব বিষয় পড়ানো হয়

এমআইএস একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট। এই কোর্সে Computing Fundamentals, Bangladesh Studies, General Science & Environment, Business and ICT laws, Advanced Information Systems, Operations Management, Programming Fundamentals Information Systems Security, Programming for IS (python), Database Managementসহ অনেক বিষয় পড়ানো হয়। এসব কোর্সে মোট ১৪১ ক্রেডিটে পাঠদান করানো হয়। এর পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অন্য বিভাগের মতো কিছু কোর্স পড়ানো হয়। ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে এই বিষয়ে পিএইচডির সুযোগ রয়েছে।