স্বর্ণের দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছেই, আউন্সপ্রতি প্রায় ৫৬০০ ডলার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩২
বিশ্ববাজারে সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছেই। মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছে এই ধাতু। আজ বৃহস্পতিবার সোনার দাম নতুন রেকর্ড গড়েছে। ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকায় সোনার দাম প্রতি আউন্স প্রায় ৫ হাজার ৬০০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছায়। একই সময়ে রুপার দামও প্রায় ১২০ ডলারের সীমা ছুঁই ছুঁই করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, স্পট গোল্ড বা তাৎক্ষণিকভাবে যেসব সোনা বিক্রি হবে, তার দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ৫৩৮ দশমিক ৬৯ ডলারে পৌঁছায়। দিনের শুরুতে এটি রেকর্ড সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৫৯১ দশমিক ৬১ ডলারে উঠেছিল।

বাজার বিশ্লেষক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ম্যারেক্সের বিশ্লেষক এডওয়ার্ড মেইর বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ঋণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক মডেলের বদলে আঞ্চলিক ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে, সেটিই বিনিয়োগকারীদের সোনার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করছে।’

সোমবার প্রথমবারের মতো সোনার দাম ৫ হাজার ডলারের সীমা অতিক্রম করে। চলতি সপ্তাহে এখন পর্যন্ত এর দাম ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এর পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ধারাবাহিক কেনাকাটা এবং দুর্বল মার্কিন ডলার।

ওসিবিসি বিশ্লেষকেরা এক নোটে বলেন, ‘সোনা এখন আর শুধু সংকটকালীন বা মূল্যস্ফীতি মোকাবিলার মাধ্যম নয়, এটি ক্রমেই একটি নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মূল্য সংরক্ষণকারী সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের বৈচিত্র্যও নিশ্চিত করে।’ ২০২৫ সালে সোনার দাম ৬৪ শতাংশ বেড়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সোনার দাম ২৭ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইজি মার্কেটের বিশ্লেষক টনি সাইকামোর বলেন, ‘এই ঊর্ধ্বগতির গতি যেভাবে প্রায় প্যারাবলিক আকার নিয়েছে, তাতে শিগগির একটি সংশোধন বা দরপতন হতে পারে। তবে মৌলিক ভিত্তি ২০২৬ সালজুড়ে সোনার পক্ষে সহায়ক থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে দাম কমলে সেটিকে ভালো কেনার সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে।’

ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার ইরানকে আলোচনায় বসে পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করে বলেন, ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র যদি আবার হামলা চালায়, তবে তা গত বছরের হামলার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ হবে। গত বছর ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছিল। এর জবাবে তেহরান যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং তাদের সমর্থনকারীদের ওপর পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে।

এদিকে ফেডারেল রিজার্ভ বুধবার সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আগেই ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত ছিল। ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল বলেন, ডিসেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি সম্ভবত এখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার অনেক ওপরে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সোনার দামে আরও সমর্থন এসেছে একটি ক্রিপ্টো গ্রুপের ঘোষণার মাধ্যমে। ওই গ্রুপ তাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ভৌত সোনায় বিনিয়োগ করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। এদিকে সোনার দাম এত বেশি থাকায় সাংহাই ও হংকংয়ের যেসব দোকানে মূল্যবান ধাতু বিক্রি হয়, সেখানে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে। অনেক ক্রেতাই বাজি ধরছেন যে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে।

অন্যদিকে স্পট সিলভার শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ১১৭ দশমিক ৩০ ডলারে পৌঁছেছে। এর আগে এটি রেকর্ড সর্বোচ্চ ১১৯ দশমিক ৩৪ ডলারে উঠেছিল। সোনার তুলনায় সস্তা বিকল্প খুঁজতে থাকা বিনিয়োগকারীদের চাহিদা, সরবরাহ ঘাটতি এবং মোমেন্টাম-ভিত্তিক কেনাকাটার কারণে রুপার দাম বেড়েছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত রুপার দাম ৬০ শতাংশের বেশি লাফ দিয়েছে।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের বিশ্লেষকেরা এক নোটে বলেন, ‘এ বছরও রুপার বাজারে ঘাটতি থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। তবে প্রকৃত চাপ তৈরি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান মজুতের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ার কারণে।’

এদিকে স্পট প্লাটিনাম ১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ২ হাজার ৭৩৯ দশমিক ৪৮ ডলারে পৌঁছায়। সোমবার এটি রেকর্ড সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯১৮ দশমিক ৮০ ডলারে উঠেছিল। অন্যদিকে প্যালাডিয়ামের দাম ১ দশমিক ৩ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ২ হাজার ৪৭ ডলারে নেমে আসে।

