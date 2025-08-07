‘সারা’র পোশাকে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়

বিজ্ঞপ্তি
দেশের অন্যতম লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ পোশাকে দিচ্ছে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়। এ অফারের আওতায় ক্রেতারা ঢাকার ভেতর ও বাইরে অবস্থিত মোট ১৫টি আউটলেট থেকে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন।
এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ই-কমার্স ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকেও এই ডিসকাউন্টে পণ্য ক্রয় করা যাবে। ব্র্যান্ডটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য চালু এ অফারে সর্বশেষ সংগ্রহের বিভিন্ন পোশাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এ ছাড়ের আওতায় রয়েছে—মেনজ, উমেনস, বয়েজ, গার্লস ও কিডস ক্যাটাগরির পোশাক। পুরুষদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, ফরমাল শার্ট, বোটম, পাঞ্জাবি, কটি, পলো ও টিশার্ট। নারীদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ক্যাজুয়াল শার্ট, ক্রপ টপ, মডেস্ট, নাইট ওয়্যার, শাড়ি, ওড়না, পার্টি ওয়্যার, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। বয়েজদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, জাম্পসুট, টু পিস, বোটম, কাবলি, কাতুয়া, পাঞ্জাবি, পলো ও টিশার্ট। আর গার্লসদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ফ্রক, জাম্পসুট, ওড়না, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। এছাড়াও ছেলে শিশুদের জন্য আছে—পলো শার্ট, টি শার্ট, শার্ট আর মেয়ে শিশুদের জন্য থাকছে ফ্রগ, টপস ও থ্রিপিস।
উল্লেখ্য, স্নোটেক্স গ্রুপ-এর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালের মে মাসে। ঢাকার মিরপুর-৬ এ অবস্থিত ‘সারা’র প্রথম আউটলেট নিয়ে কাজ শুরুর পর বসুন্ধরা সিটির লেভেল ১, ব্লক এ এর ৪০ এবং ৫৪ নম্বর শপটি ছিল ‘সারা’র দ্বিতীয় আউটলেট। তৃতীয় আউটলেটটি হলো— বাড়ি-১৯ বি/৪সি ও বি/ ৪ ডি, ব্লক-এফ, রিং রোড, মোহাম্মদপুর এ ঠিকানায়। উত্তরায় ‘সারা’র পোশাক পাওয়া যাবে হাউজ নম্বর-২২, সোনারগাঁ জনপদ, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা এ ঠিকানায়। বারিধারা জে ব্লকে আছে ‘সারা’র আরেকটি আউটলেট। বনশ্রী ই ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৪৮ নম্বর বাড়িতে রয়েছে ‘সারা’র ষষ্ঠ আউটলেট।
ঢাকার বাইরে ‘সারা’র প্রথম আউটলেট রংপুরে জাহাজ কোম্পানির মোড়েই। রাজধানী ঢাকার ওয়ারীতে (বাড়ি ৩৬ / ১ নম্বর, র্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩) রয়েছে ‘সারা’র অষ্টম আউটলেট। ‘সারা’র নবম আউটলেট রাজশাহীতে (বাড়ি-৫৩ ও ৫৪, ইউনাইটেড টাওয়ার, রানি বাজার, রাজশাহী-৬০০০) ও রাজধানী ঢাকার বাসাবোতে (বাড়ি-৯৬ / ২, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪) রয়েছে ‘সারা’র দশম আউটলেট। বগুড়ায় (হোল্ডিং নং-১১৩,১০৯ সিটি সেন্টার, জলেশ্বরীতলা বগুড়া-৫৮০০) রয়েছে ‘সারা’র একাদশতম আউটলেট।
সিলেটে (হাউজ-৩১ এ, কুমারপাড়া, ওয়ার্ড ১৮, ভিআইপি রোড, সদর, সিলেট-৩১০০) চালু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেট। ফেনীতে (‘ওহাব টাওয়ার’, হোল্ডিং নং-৩১০, শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সড়ক, ওয়ার্ড নং ১৬, ফেনী শহর) কার্যক্রম শুরু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেটের। বরিশাল শহরে (বিবির পুকুর পাড়, ফকির কমপ্লেক্স, ১১২ সদর রোড, বরিশাল-৮২০০) ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হয়েছে। সারা ‘র সর্বশেষ আউটলেট নারায়ণগঞ্জে (১৪৫, টিএনএস প্লাজা, ০৪ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ এলাকায়)। এছাড়াও খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।
আউটলেটের পাশাপাশি ‘সারা’র নিজস্ব ওয়েবসাইট , ফেসবুক পেজ এবং ইন্সটাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও আপনার অর্ডারকৃত পণ্য ডেলিভারি পাবেন।
দেশের অন্যতম লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ পোশাকে দিচ্ছে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়। এ অফারের আওতায় ক্রেতারা ঢাকার ভেতর ও বাইরে অবস্থিত মোট ১৫টি আউটলেট থেকে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন।
এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ই-কমার্স ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকেও এই ডিসকাউন্টে পণ্য ক্রয় করা যাবে। ব্র্যান্ডটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য চালু এ অফারে সর্বশেষ সংগ্রহের বিভিন্ন পোশাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এ ছাড়ের আওতায় রয়েছে—মেনজ, উমেনস, বয়েজ, গার্লস ও কিডস ক্যাটাগরির পোশাক। পুরুষদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, ফরমাল শার্ট, বোটম, পাঞ্জাবি, কটি, পলো ও টিশার্ট। নারীদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ক্যাজুয়াল শার্ট, ক্রপ টপ, মডেস্ট, নাইট ওয়্যার, শাড়ি, ওড়না, পার্টি ওয়্যার, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। বয়েজদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, জাম্পসুট, টু পিস, বোটম, কাবলি, কাতুয়া, পাঞ্জাবি, পলো ও টিশার্ট। আর গার্লসদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ফ্রক, জাম্পসুট, ওড়না, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। এছাড়াও ছেলে শিশুদের জন্য আছে—পলো শার্ট, টি শার্ট, শার্ট আর মেয়ে শিশুদের জন্য থাকছে ফ্রগ, টপস ও থ্রিপিস।
উল্লেখ্য, স্নোটেক্স গ্রুপ-এর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালের মে মাসে। ঢাকার মিরপুর-৬ এ অবস্থিত ‘সারা’র প্রথম আউটলেট নিয়ে কাজ শুরুর পর বসুন্ধরা সিটির লেভেল ১, ব্লক এ এর ৪০ এবং ৫৪ নম্বর শপটি ছিল ‘সারা’র দ্বিতীয় আউটলেট। তৃতীয় আউটলেটটি হলো— বাড়ি-১৯ বি/৪সি ও বি/ ৪ ডি, ব্লক-এফ, রিং রোড, মোহাম্মদপুর এ ঠিকানায়। উত্তরায় ‘সারা’র পোশাক পাওয়া যাবে হাউজ নম্বর-২২, সোনারগাঁ জনপদ, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা এ ঠিকানায়। বারিধারা জে ব্লকে আছে ‘সারা’র আরেকটি আউটলেট। বনশ্রী ই ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৪৮ নম্বর বাড়িতে রয়েছে ‘সারা’র ষষ্ঠ আউটলেট।
ঢাকার বাইরে ‘সারা’র প্রথম আউটলেট রংপুরে জাহাজ কোম্পানির মোড়েই। রাজধানী ঢাকার ওয়ারীতে (বাড়ি ৩৬ / ১ নম্বর, র্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩) রয়েছে ‘সারা’র অষ্টম আউটলেট। ‘সারা’র নবম আউটলেট রাজশাহীতে (বাড়ি-৫৩ ও ৫৪, ইউনাইটেড টাওয়ার, রানি বাজার, রাজশাহী-৬০০০) ও রাজধানী ঢাকার বাসাবোতে (বাড়ি-৯৬ / ২, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪) রয়েছে ‘সারা’র দশম আউটলেট। বগুড়ায় (হোল্ডিং নং-১১৩,১০৯ সিটি সেন্টার, জলেশ্বরীতলা বগুড়া-৫৮০০) রয়েছে ‘সারা’র একাদশতম আউটলেট।
সিলেটে (হাউজ-৩১ এ, কুমারপাড়া, ওয়ার্ড ১৮, ভিআইপি রোড, সদর, সিলেট-৩১০০) চালু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেট। ফেনীতে (‘ওহাব টাওয়ার’, হোল্ডিং নং-৩১০, শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সড়ক, ওয়ার্ড নং ১৬, ফেনী শহর) কার্যক্রম শুরু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেটের। বরিশাল শহরে (বিবির পুকুর পাড়, ফকির কমপ্লেক্স, ১১২ সদর রোড, বরিশাল-৮২০০) ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হয়েছে। সারা ‘র সর্বশেষ আউটলেট নারায়ণগঞ্জে (১৪৫, টিএনএস প্লাজা, ০৪ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ এলাকায়)। এছাড়াও খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।
আউটলেটের পাশাপাশি ‘সারা’র নিজস্ব ওয়েবসাইট , ফেসবুক পেজ এবং ইন্সটাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও আপনার অর্ডারকৃত পণ্য ডেলিভারি পাবেন।
জ্বালানির ওপর জীবাশ্মনির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে মসজিদ-মাদ্রাসার ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।৩০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নতুন শুল্কহার আজ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশি পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে গড়ে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কসহ মোট ৩৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। তবে এ বিষয়ে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়নি বাংলাদেশ সরকারের। খসড়া তৈরি৪ ঘণ্টা আগে
‘আমরা ঢাকার বাইরের অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছি। স্থানীয় পর্যায়ে নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে। আমাদের সমন্বিতভাবে এগোতে হবে। কারণ, বিনিয়োগ সম্ভাবনা জাগাতে স্থানীয় সরকারই মূল চালিকাশক্তি।’৪ ঘণ্টা আগে
জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে দশমিক ৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হালনাগদ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।৮ ঘণ্টা আগে