সিটিজেনস ব্যাংকের উদ্যোগে ‘ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশনস’ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সিটিজেনস ব্যাংকে ‘ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশনস’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটিজেনস ব্যাংকের উদ্যোগে ‘ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশনস’ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকটির ট্রেনিং একাডেমিতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন দিক, পরিধি ও কার্যক্রম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সময় ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ওপরও আলোকপাত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আব্দুল লতিফ এবং ইসলামিক ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম শিকদার।

ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, সিটিজেনস ব্যাংক ইতিমধ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছে এবং শিগগিরই ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার প্রত্যাশা করছে।

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

