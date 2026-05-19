অর্থনীতি

নতুন ডিজাইনের ৫ টাকার নোট এখন বাজারে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১৪: ২০
‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য’ সিরিজের নতুন ডিজাইন ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসংবলিত ৫ টাকার কাগুজে নোট বাজারে ছেড়েছে সরকার। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) থেকে নতুন এই নোট বাজারে প্রচলন শুরু হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার স্বাক্ষরিত নতুন নোটটি প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে ইস্যু করা হয়েছে। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য শাখা থেকেও এটি পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন ৫ টাকার নোটটির আকার ১১৭ মিলিমিটার×৬০ মিলিমিটার। নোটের সম্মুখভাগে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তারা মসজিদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাকগ্রাউন্ডে জাতীয় ফুল শাপলার নকশাও সংযোজন করা হয়েছে। নোটের পেছন ভাগে ‘গ্রাফিতি-২০২৪’-এর ছবি মুদ্রিত রয়েছে।

নতুন নোটে কয়েকটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যও যুক্ত করা হয়েছে। জলছাপে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ, ‘৫’ ইলেকট্রোটাইপ এবং সরকারের মনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া নোটের কাগজের ভেতরে নিরাপত্তা সুতা সংযোজন করা হয়েছে, যা আলোর বিপরীতে ধরলে দুই পাশ থেকেই দেখা যাবে। নোটে হালকা গোলাপি রঙের আধিক্য রাখা হয়েছে।

অর্থ বিভাগ জানিয়েছে, নতুন ডিজাইনের নোট চালুর পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত সব কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রাও আগের মতো বৈধ থাকবে।

এদিকে মুদ্রা সংগ্রাহকদের জন্য নিয়মিত নোটের পাশাপাশি ৫ টাকার নমুনা নোটও ছাপানো হয়েছে। তবে এই নমুনা নোট বিনিময়যোগ্য নয়। সংগ্রাহকেরা নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কারেন্সি মিউজিয়াম থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

