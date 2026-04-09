শেয়ারিং ও সহমর্মিতার অনন্য উদাহরণ: বিসিসিবি উইমেনের ব্যতিক্রমী ঈদমেলা

কানাডার স্কারবরোতে বিসিসিবি উইমেনের উদ্যোগে ৭ এপ্রিল এক ব্যতিক্রমী ঈদমেলা আয়োজিত হয়েছে।
বিসিসিবি উইমেনের পক্ষে থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঈদমেলার আয়োজন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা কমিউনিটির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রচলিত মেলার বিপরীতে এই আয়োজনে কোনো ধরনের কেনাবেচা ছিল না; বরং এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে শেয়ারিং ও সহমর্মিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি উদ্যোগ।
বিসিসিবি উইমেন আরও জানায়, কানাডায় এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নতুন বা হালকাভাবে ব্যবহৃত পোশাক, ব্যাগ, শিশুদের খেলনা ও বই নিয়ে এসে একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। এর মাধ্যমে কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিসিসিবি উইমেনের টিম লিডার তানিজা রেজা এবং এতে সার্বিক সহযোগিতা করেন প্রতিষ্ঠাতা রিমন মাহমুদ ও শাইমা হাসান।
আয়োজকেরা স্কারবরোর খাজানা মিঠাইয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যিনি এই আয়োজনের জন্য স্থান প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন।
আয়োজকেরা সব অংশগ্রহণকারী ও অবদানকারীদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যারা এই মানবিক উদ্যোগের অংশ হয়ে এটিকে সফল করে তুলেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। বিসিসিবি উইমেন ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও কমিউনিটি-কেন্দ্রিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।
দাম বাড়ানোর এক দিন পরই দাম কমিয়ে নতুন করে নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন নির্ধারিত দামে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭৯ টাকা, যা গতকাল বুধবার ছিল ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৮৯ টাকা। অর্থাৎ গতকালের মূল্য থেকে আজ ৪ হাজার ৫১০ টাকা কমেছে।৬ ঘণ্টা আগে
দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ধারাবাহিক কমছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মোট বিদেশি বিনিয়োগ ২০২৫ সালের প্রান্তিকে অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ১৩ কোটি ২ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা প্রায় ২৬.৩৫% কমেছে। একইভাবে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কমেছে ১৮ দশমিক ৪২ শতাংশ।১৪ ঘণ্টা আগে
দেশে ব্যবসার পরিবেশ এখনো অনিশ্চয়তায় ভরা। উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা চাইলেও তাঁদের ব্যবসা বড় করতে পারছেন না। কাঁচামাল, শ্রম, পরিবহন ও ইউটিলিটি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং মুনাফার ওপর চাপ পড়ছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক অস্থিরতা ব্যবসায়িক আস্থা কমিয়ে দিয়েছে...১৪ ঘণ্টা আগে
টানা তিন বছরই কমছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। অন্যদিকে বেড়ে চলেছে দারিদ্র্য। প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক পতন, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং কর্মসংস্থানে ধীরগতি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে ১৪ লাখ মানুষ। মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত এ সংখ্যা আরও ১২ লাখ বাড়িয়ে দিতে পারে।১৪ ঘণ্টা আগে