শুরু হচ্ছে কার্টআপের ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন, ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ই-কমার্স প্লাটফর্ম কার্টআপ নিয়ে এসেছে বছরের সেরা ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক বিজ্ঞপ্তিতে কার্ট আপ জানিয়েছে, ক্যাম্পেইনে গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, ২৯ টাকার ডিল, ডিসকাউন্ট ভাউচার, সারাদেশে ফ্রি ডেলিভারি এবং প্রি-পেমেন্টে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়সহ আরও অনেক আকর্ষণীয় অফার।
ক্যাম্পেইনকে আরও জমজমাট করতে আয়োজন করা হয়েছে একাধিক কনটেস্ট। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্ডারকারী জিততে পারবেন ঢাকা–মালদ্বীপ–ঢাকা রাউন্ড ট্রিপ টিকিট।
এছাড়া ২৩ থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট কার্টে যুক্ত করে এবং ক্যাম্পেইন চলাকালীন অর্ডার সম্পন্ন করলে ‘অ্যাড টু কার্ট’ কনটেস্টে জিতে নেওয়া যাবে একটি Minister Smart TV। ‘রিভিউ অ্যান্ড উইন’ কনটেস্টে নির্বাচিত ব্যক্তি পাবেন ১০০০ টাকার ভাউচার।
সেই সাথে পুরো ক্যাম্পেইনে থাকছে বিশেষ ব্র্যান্ড ডে এবং ব্র্যান্ড গিভঅ্যাওয়েতে অংশ নেওয়ার সুযোগ, যেখানে LOTTO, Minister, Comforter, Bata, RFL, Apex, Marico, PUMA, TICKR ও Torr–এর মতো শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো থাকবে তাদের নতুন কালেকশন ও বিশেষ অফার নিয়ে।
কার্টআপ জানিয়েছে, গ্রাহকদের শপিং-এর মাত্রা দ্বিগুণ করতে থাকছে বিকাশ পেমেন্টে ১০ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক, এছাড়াও সিটি ব্যাংক (Amex)-এ ১০ শতাংশ, ইবিএল-এ ১৫ শতাংশ, এমটিবি-তে ১০ শতাংশ এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্যবহারকারীরাও পাবেন ১০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট।
কার্টআপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফুয়াদ আরেফিন বলেন, ‘বিগ ফ্রাইডে সেল ক্যাম্পেইন গ্রাহকদের জন্য এক শপিং উৎসব। গ্রাহকেরা দেশের যেকোনো স্থান থেকে কার্টআপ অ্যাপ ব্যবহার করে পেতে পারবেন সেরা সব ডিল, জিতে নিতে পারবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং উপভোগ করতে পারবেন সর্বোচ্চ শপিং অভিজ্ঞতা। এছাড়া ন্যূনতম ২৯৯ টাকার অর্ডারেই সারা বাংলাদেশে ফ্রি ডেলিভারি সুবিধা থাকছে, যা গ্রাহকদের শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে।’
কার্টআপ জানিয়েছে, বাজেটের মধ্যে মানসম্মত পণ্য, দারুণ সব ছাড়, আকর্ষণীয় ডিলসহ ‘বিগ ফ্রাইডে সেল’ ক্যাম্পেইনে থাকছে আরও সব চমক। ক্যাম্পেইনের সব আপডেট পেতে ডাউনলোড করে নিন cartup অ্যাপ অথবা ভিজিট করুন কার্টআপ ওয়েবসাইট এবং সেই সাথে চোখ রাখুন cartup-এর সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোতে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।
এক বিজ্ঞপ্তিতে নগদ জানিয়েছে, নগদে অ্যাকাউন্ট খুললেও নিয়মিত লেনদেন করেননি এমন গ্রাহকেরা ফিরে এসে লেনদেন শুরু করলে তাঁদের জন্য এই দারুণ ক্যাম্পেইন। পাশাপাশি যারা নতুন নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করবেন তাদের জন্যও থাকছে পুরস্কার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব গ্রাহক নগদ ওয়ালেট থেকে ৩০ জুন ২০২৫-এরপর লেনদেন করেননি, তারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নতুন নিবন্ধনকৃত গ্রাহকেরাও এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন।
২৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইন চলবে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত।
ক্যাম্পেইনের বিষয়ে নগদের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) সাইমন ইমরান হায়দার বলেন, ‘বছর শেষে আর নতুন বছরের শুরুতে গ্রাহকদের জন্য নগদের পক্ষ থেকে এটা একটা আনন্দ আয়োজন। হাজার হাজার গ্রাহকের জন্য এমন একটি ক্যাম্পেইন চালু করে আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। গ্রাহকেরা আমাদের সম্পদ। তারা পাশে আছেন বলেই আমরা নতুন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারছি।’
নগদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার জন্য ও বিস্তারিত জানতে গ্রাহকেরা নিয়মিত নগদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লক্ষ্য রাখতে পারেন। এ ছাড়া আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নগদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ক্যাম্পেইনের যেকোনো শর্ত নগদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫’ ঢাকা। রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মেলা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর, শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর।
তিন দিন ব্যাপী এই মেলার আয়োজক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আজ বৃহস্পতিবার ইপিবির সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে এসব তথ্য জানানো হয়। ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ এই এক্সপো সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
এ সময় ইপিবি’র মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার(১ যুগ্ম সচিব) ও আকতার হোসেন আজাদ (২ যুগ্ম সচিব) এবং পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
মিট দ্য প্রেসে জানানো হয়, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। তিন দিনের এক্সপোতে আফগানিস্তান, চীন, ইরান, জাপান, মিয়ানমার, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতা, বিনিয়োগকারী এবং সোর্সিং প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে।
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ৮টি রপ্তানি খাত—তৈরিপোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও কিচেনওয়্যার, হোমডেকর ও ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যাল ও আইসিটি খাতের ১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, পাইকারি ব্যবসায়ী, সাপ্লাই চেইন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন রপ্তানি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।
এবারের এক্সপোতে থাকছে ১০টি বিশেষ সেমিনার, অনলাইন ও অফলাইন বিটুবি মিটিং, ১৫০টিরও বেশি স্টল, নেটওয়ার্কিং ডিনার ও ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজন। গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ ঢাকা বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় রপ্তানি খাতসহ অসংখ্য সম্ভাবনাময় শিল্পকে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করবে। এ আয়োজন দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক চুক্তি, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে অংশীদারত্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।
আয়োজকদের প্রত্যাশা, গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ দেশের রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য সোর্সিং হাব হিসেবে বিশ্বের সামনে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং সুবিধা চালু করতে র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেল, মার্সিডিজ-বেঞ্জ বাংলাদেশ ও ক্র্যাক প্লাটুন চার্জিং সল্যুশন লিমিটেডের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে।
মার্সিডিজ-বেঞ্জের বাংলাদেশে একমাত্র অনুমোদিত পরিবেশক র্যানকন মটরস লিমিটেড এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং সিস্টেম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্র্যাক প্লাটুন চার্জিং সল্যুশন লিমিটেড চট্টগ্রামের র্যাডিসন ব্লু বে ভিউতে বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং অবকাঠামো সম্প্রসারণ করেছে।
র্যানকন মটরস লিমিটেড এবং ক্র্যাক প্লাটুন বর্তমানে দেশে ৩২টি সক্রিয় এসি ও ডিসি ফাস্ট চার্জার পরিচালনা করছে। ব্যবহারকারীরা চার্জইজি (ChargeEasy) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে চার্জার খুঁজে পাওয়া, ব্যবহার এবং চার্জিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। অ্যাপটি উভয় আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ।
এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই নতুন স্থাপনার মাধ্যমে দেশের বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জিং নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক যাত্রাপথে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এই উদ্যোগটি পরিবেশবান্ধব যাত্রাপথকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশের বৈদ্যুতিক যানবাহনের পরিকাঠামো সম্প্রসারণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের নতুন রেকর্ড হয়েছে। চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকে দেশের ব্যাংকিং খাতে সীমাহীন লুটপাট হয়। নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে তা আর ফেরত দেয়নি প্রভাবশালী একটি চক্র। শুধু তা-ই নয়, এ চক্রটি ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করেও প্রভাব খাটিয়ে ঋণ নিয়মিত দেখিয়েছে বছরের পর বছর। এতে বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণ গোপন থেকে যায়। কিন্তু গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। এতে হু হু করে বাড়তে থাকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। সেই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে দেশের ব্যাংকগুলোর মোট বিতরণ করা ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বিতরণ করা মোট ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশই খেলাপি হয়ে পড়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা।
খেলাপি বৃদ্ধির চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক আখ্যা দিয়ে বিআইবিএমের সাবেক মহাপরিচালক তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ প্রায় ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এটি ৪০ শতাংশের ঘরেও পৌঁছাতে পারে, যা ব্যাংকিং খাতের জন্য স্পষ্ট খারাপ বার্তা বহন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণ করে খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা কঠোর করায় আগের থেকে অধিক হারে খেলাপি দৃশ্যমান হচ্ছে। এ খেলাপি কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্টদের একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপির বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত খেলাপিদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংকিং সমাধান, নীতিগত ছাড় এবং প্রয়োজনে নতুন করে ঋণসুবিধা দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।
বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, চলতি বছরের জুন প্রান্তিক শেষে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি, যা বিতরণ করা ঋণের ৩৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। সে হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার ১৭০ কোটি টাকা।
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ড. মইনুল ইসলাম বলেন, ব্যাংকিং খাতের বিপুল ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাঁরা ব্যাংকিং খাতের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী, তাঁদের তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তির আওতায় আনতেই হবে। কঠোর জবাবদিহি ছাড়া ব্যাংকিং খাতকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রকৃত সমস্যা শনাক্ত করে নির্দিষ্ট সমাধান না হলে ব্যাংকিং খাত আরও ঝুঁকির মুখে পড়বে। সে জন্য ব্যাংকিং খাতকে বাঁচাতে এখনই সাহসী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
জানা গেছে, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সময় খেলাপি ঋণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। বিগত সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রীতিনীতির আলোকে ব্যাংকিং খাত পরিচালিত হচ্ছিল। তবে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগ থেকে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ পুনঃ তফসিল চালু হয়। এর পর থেকে নানা শিথিলতায় খেলাপি ঋণ কম দেখানো হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে কখনো বিশেষ সুবিধায় ঋণ পুনঃ তফসিল, কখনো ঋণ ফেরত না দিলেও নিয়মিত দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়। গুটিকয়েক ব্যবসায়ীকে সুবিধা দিতে গিয়ে পুরো ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।
ডলার-সংকটে পড়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের দ্বারস্থ হয় বাংলাদেশ। ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের তিনটি কিস্তি পেয়েছে। তখন ঋণের শর্ত হিসাবে সরকারি ব্যাংকের খেলাপি ১০ শতাংশ এবং বেসরকারি ব্যাংকের খেলাপি ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু বর্তমান শর্তের বিপরীতে হু হু করে খেলাপি বেড়ে ৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে খেলাপি প্রায় ৫০ শতাংশ। আর বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোরও খেলাপি ঋণের হার ২০ শতাংশের কাছাকাছি।
