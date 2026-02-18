Ajker Patrika
বেলিসিমো নিয়ে এল নতুন আইসক্রিম রোটনডো

বেলিসিমো প্রিমিয়াম আইসক্রিম সম্প্রতি তাদের নতুন আইসক্রিম রোটনডো আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে উন্মোচন করেছে। বাজারের অন্য আইসক্রিম থেকে একে এর ইউনিক গোলাকার আকৃতিই আলাদা করেছে। এটি ক্রাঞ্চি হ্যাজেলনাট ও রোস্টেড আমন্ড কোটেড, রিচ চকলেট আইসক্রিম, যার ভেতরে রয়েছে চকলেট রিপল।

আইসক্রিমটি বাজারে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন হিসেবে ভোক্তাদের প্রিমিয়াম স্বাদের অভিজ্ঞতা দেবে। পণ্যটির নেট পরিমাণ ৭০ মিলি এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৮০ টাকা।

