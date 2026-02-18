বেলিসিমো নিয়ে এল নতুন আইসক্রিম রোটনডো

বেলিসিমো প্রিমিয়াম আইসক্রিম সম্প্রতি তাদের নতুন আইসক্রিম রোটনডো আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে উন্মোচন করেছে। বাজারের অন্য আইসক্রিম থেকে একে এর ইউনিক গোলাকার আকৃতিই আলাদা করেছে। এটি ক্রাঞ্চি হ্যাজেলনাট ও রোস্টেড আমন্ড কোটেড, রিচ চকলেট আইসক্রিম, যার ভেতরে রয়েছে চকলেট রিপল।
আইসক্রিমটি বাজারে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন হিসেবে ভোক্তাদের প্রিমিয়াম স্বাদের অভিজ্ঞতা দেবে। পণ্যটির নেট পরিমাণ ৭০ মিলি এবং সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৮০ টাকা।
রপ্তানির নিম্নগতি প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানিকাঠামো এখনো অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে একটি পণ্য থেকে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা হবে। নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের...১৬ মিনিট আগে
চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৬ দিনে দেশে এসেছে ১৮০ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। এই পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। একই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে।২ ঘণ্টা আগে
ধীরে ধীরে বিশ্ব রপ্তানি বাজারে অবস্থান হারাচ্ছে ভারতের বস্ত্র খাত। বিপরীতে বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে বিস্ময়কর রপ্তানি সাফল্য। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ইন্ডিয়া-ইইউ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে এটি ভারতের৬ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে কমেছে আরও কমল সোনার দাম। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানায়, সোনার দাম প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২৮১ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়েছে। এতে ২২ ক্যারেট সোনার ভরির দাম কমে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫৪৩ টাকায় নেমে এসেছে। যা গতকাল মঙ্গলবার ছিল ২ লাখ ৫৮৬ ঘণ্টা আগে