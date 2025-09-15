Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

২৪ বছরে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
আনোয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ফর্টিস ডাউনটাউনে দিনব্যাপী এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। কর্মচারী, কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী মিলিয়ে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজনটি ছিল প্রাণবন্ত ও আবেগঘন।

২০০১ সালে যাত্রা শুরু করেছিল আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক—আবাসন খাতে এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে। তখন থেকে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য নিরাপদ, টেকসই ও মানসম্পন্ন আবাসন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটি। আজ এটি দেশের অন্যতম শীর্ষ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, সঙ্গে রয়েছে ISO 9001: 2008 সার্টিফিকেশন।

সকালে অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান মানোয়ার হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান হোসেন মেহমুদ, গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোসেন খালেদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হোসেন আক্তারসহ আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ব্যবস্থাপনামণ্ডলীর বক্তব্যে বক্তারা বলেন, আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক শুধু আবাসন নির্মাণ করে না, মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবের ছোঁয়া দেয়। আগামী দিনে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে, যাতে কম খরচে আধুনিক ও টেকসই ফ্ল্যাট মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরতদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। আবেগঘন মুহূর্তে একজন কর্মী বলেন, এখানে কাজ করা শুধু চাকরি নয়, এটা পরিবারের অংশ হয়ে ওঠা। তাঁর এ কথার সঙ্গে সঙ্গে পুরো আয়োজন আরও হৃদয়স্পর্শী করে তোলে।

দুপুরে পরিবেশিত হয় জমকালো মধ্যাহ্নভোজ আর বিকেল-সন্ধ্যায় ছিল প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুরের আবেশ ছড়িয়ে দেন জনপ্রিয় শিল্পী তানজীব সারোয়ার ও আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের কর্মকর্তারা। করতালি আর হাসির উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল।

দিনশেষে আয়োজকেরা বলেন, ‘এ উদ্‌যাপন শুধু প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়, বরং আমাদের পাশে থাকা প্রতিটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আগামী দিনে আবাসন খাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব।’

২৪ বছরের এই যাত্রা সবাইকে আবার মনে করিয়ে দিল—প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য, আস্থা আর স্বপ্ন নিয়ে একসঙ্গে পথচলা সম্ভব।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরঅর্থনীতির খবর
