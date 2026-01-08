Ajker Patrika
১৪তম বর্ষে নভোএয়ার, টিকিটে বিশাল ছাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪১
এক মাসের জন্য নভোএয়ার টিকেটের মূল্যে ১৪ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
এক মাসের জন্য নভোএয়ার টিকেটের মূল্যে ১৪ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের অন্যতম বিমান সংস্থা নভোএয়ার সাফল্যের সঙ্গে ১৪তম বর্ষে পদার্পণ করছে। আগামীকাল শুক্রবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার থেকেই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপন শুরু করেছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে নভোএয়ার জানিয়েছে, ১৪তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে যাত্রীদের এক মাসের জন্য নভোএয়ার টিকিটের মূল্যে ১৪ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। যাত্রীরা অফারটি উপভোগ করতে নভোএয়ারের বিক্রয়কেন্দ্র, ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস থেকে টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। VQANNI 14 প্রমোকোড ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস থেকেও টিকিট ক্রয় করা যাবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়িক সহযোগী এবং যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নভোএয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন, ‘সময়ানুবর্তী ফ্লাইট ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাত্রীদের চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত সেবা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে নভোএয়ার আজ আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুট সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাত্রীসেবা আরও উন্নত করাই আমাদের অঙ্গীকার।’

নভোএয়ারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রুটে যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে নভোএয়ারের যাত্রা শুরু হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই যাত্রীসেবার মান, সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি আকাশপথে ভ্রমণে যাত্রীদের কাছে একটি আস্থাশীল নাম হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

নভোএয়ার ১৩ বছরে ১ লাখ ৪২ বাজারের অধিক ফ্লাইট পরিচালনা করেছে এবং ৮ মিলিয়নের বেশি যাত্রীকে সেবা দিয়েছে। বর্তমানে নভোএয়ার প্রতিদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও সৈয়দপুরে অভ্যন্তরীণ নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যাত্রীসেবাকে আরও সহজ, আধুনিক ও মানসম্মত করতে নভোএয়ার দেশের প্রথম বিমান সংস্থা হিসেবে চালু করে ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ার প্রোগ্রাম ‘স্মাইলস’, কো-ব্র্যান্ডেড কার্ড, টিকিট ক্রয়ের জন্য মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব চেক-ইন সুবিধা। পাশাপাশি স্মাইলস মেম্বারদের জন্য বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের আউটলেটে বিশেষ ছাড় এবং বোর্ডিং পাস প্রিভিলেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানটি।

