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চট্টগ্রামে বন্যাকবলিত মানুষের পাশে পল্লী বিদ্যুৎ

বিজ্ঞপ্তি
চট্টগ্রামে বন্যাকবলিত মানুষের পাশে পল্লী বিদ্যুৎ
ছবি: সংগৃহীত

গত কয়েক দিনের টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ উপজেলা ও নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী লাখ লাখ মানুষের চরম দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ও স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। আজ মঙ্গলবার বন্যাকবলিত দুর্গত মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, টানা বৃষ্টিপাতের ফলে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী, সাতকানিয়া, চন্দনাইশসহ বিভিন্ন এলাকার প্রধান প্রধান জনপদ পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এমন মানবিক সংকটে বিপন্ন মানুষের দুর্দশা কমাতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির যৌথ উদ্যোগে বিশেষ ত্রাণ সহায়তা দেয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপানিবন্দীপাহাড়ি ঢলদুর্ভোগ
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