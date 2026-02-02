পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন হাসিনুর রহমান

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের (বিএইসি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. হাসিনুর রহমানকে কমিশনের সদস্য (পরিকল্পনা) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশের মাধ্যমে তাঁকে এই পদে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন এই দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি কমিশনের পরিচালক (ভৌতবিজ্ঞান) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
মো. হাসিনুর রহমান ১৯৯৫ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পরমাণু শক্তি কমিশনে যোগ দেন। দীর্ঘ ৩০ বছরের কর্মজীবনে তিনি নিউক্লিয়ার ইনস্ট্রুমেনটেশন, এনার্জি অ্যানালাইসিস ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
বিশেষ করে দেশের মেগা প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সফল বাস্তবায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি এই প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সাইট নির্বাচন থেকে শুরু করে ডিজাইন চূড়ান্তকরণ এবং আন্তর্জাতিক লাইসেন্স অর্জনের মতো জটিল ও কারিগরি বিষয়গুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন।
বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘কম্প্রিহেনসিভ নিউক্লিয়ার-টেস্ট-ব্যান ট্রিটি অর্গানাইজেশন’-এ বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাগত প্রয়োজনে তিনি রাশিয়া, বেলারুশ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কারিগরি সফর ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
১৯৬৭ সালে পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হাসিনুর রহমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।
নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে যে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। বন্দর বা দেশের জন্য যেটি মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়...৪০ মিনিট আগে
আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে ভর্তুকি মূল্যে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতি বছরের মতো এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই বিশেষ বিক্রয় কর্মসূচি পরিচালিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
ভোক্তা পর্যায়ে আরও বাড়ানো হয়েছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য এলপিজি গ্যাসের দাম লিটারে ৪ টাকা ২১ পয়সা বাড়িয়েছে সরকার। এতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি সিলিন্ডারে দাম বেড়েছে ৫০ টাকা।২ ঘণ্টা আগে
নতুন দর অনুযায়ী, দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম ২ লাখ ৫১ হাজার ১৮৪ টাকা। ২১ ক্যারেটের ভরিপ্রতি ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৫৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৫ হাজার ৫২০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৬৮ হাজার ১৯৫ টাকা।৬ ঘণ্টা আগে