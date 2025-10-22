Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

জনতা ব্যাংকে সুইফট এমএক্স মাইগ্রেশনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজে গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিনব্যাপী ‘সুইফট আইএসও ২০২২ মাইগ্রেশন: ইন্ট্রোডিউসিং প্যাকস’ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওভারসিজ ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট (ওবিডি) এ কোর্সের আয়োজন করে।ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মজিবর রহমান এ কোর্সের উদ্বোধন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংকের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিটি ও ওভারসিজ ব্যাংকিং ডিভিশনের (ওবিডি) জিএম মোহাম্মদ আনিস, ওবিডি ডিজিএম এম এম আজাদ ফারুক, জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ ইনচার্জ আহমাদ মুখলেসুর রহমানসহ অন্য নির্বাহী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞাপনকরপোরেটপ্রশিক্ষণব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

প্রবাসীর স্ত্রীকে বেঁধে মারধর, সালিসে তালাক নিয়ে আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩