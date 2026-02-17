তুর্কি ইফতার-ডিনারের অভিজ্ঞতা দিতে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে ‘সুলতান’স সোফরা’

রমজান মাস উপলক্ষে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন নিয়ে এসেছে বাংলাদেশের প্রথম তুর্কি থিমযুক্ত ইফতার ও ডিনার বুফে ‘সুলতান’স সোফরা’। ট্রাস্ট ব্যাংক এবং টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত এই বিশেষ আয়োজনটি তুরস্কের সমৃদ্ধ খাবার ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে এবং ঢাকার ইফতারের অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।
এক বিজ্ঞপ্তিতে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন জানায়, রমজান উপলক্ষে এই প্রথমবার সরাসরি তুরস্ক থেকে দুইজন প্রসিদ্ধ তুর্কি শেফ নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকের ২০ বছরেরও বেশি রান্নার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যারা তাদের অভিজ্ঞ খাবার সারা মাস জুড়ে পরিবেশন করবে।
শেফ ওনহান হাসান গাজিয়ান্তেপ চিরাচরিত তুর্কি ডেজার্টে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি তৈরি করবেন অথেন্টিক বাকলাভা ও কুনেফে। অন্যদিকে, শেফ চেলিক আহমেত মেলিকগাজি তৈরি করবেন বিখ্যাত সব তুর্কি খাবার যেমন—শর্মা, তানতুনি, কাবাব এবং কোফতা, যা অতিথিদের তুরস্কের খাবারের স্বাদ ও আমেজ দেবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, ঢাকায় এক অসাধারণ খাবার অভিজ্ঞতার পরিবেশ তৈরি করা, যা আমাদের অতিথিদের রমজানের সন্ধ্যাগুলোকে আরও রঙিন, আনন্দদায়ক এবং স্মরণীয় করে তুলবে। তুর্কি খাবারের পাশাপাশি বুফেতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও ইফতার আয়োজন থাকবে-যার মধ্যে আছে হালিম, বিরিয়ানি, উজি, খাবসা, কাবাব, জিলাপি, বাসবুসা আরও অনেক সুস্বাদু ও মিষ্টান্ন খাবার।
রমজানের উৎসবকে আরও আনন্দময় করতে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন বিশেষ অফার দিচ্ছে। নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডে ৯ হাজার ৯৫০ টাকা (নেট) মূল্যে থাকছে ‘বাই ১ গেট ৩ (B1 G3) অফার। এছাড়া একটি ‘ডাইন অ্যান্ড উইন’ ক্যাম্পেইন চলছে, যেখানে একজন ভাগ্যবান অতিথি টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে ঢাকা-তুরস্ক-ঢাকা রিটার্ন এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ পাবেন।
খাবারের পাশাপাশি এখানে একটি বিশেষ তুর্কি বাজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে সরাসরি তুরস্ক থেকে আনা আসল তুর্কি সাজসজ্জা, এক্সেসরিজ এবং লাইফস্টাইল পণ্য পাওয়া যাবে, যা অতিথিদের তুর্কি সংস্কৃতির ছোঁয়া দেবে। ‘সুলতান’স সোফরা’-র মাধ্যমে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি চমৎকার রমজানের অভিজ্ঞতা উপহার দিচ্ছে।
মূল বুফে ছাড়াও হোটেলের আরও অনেক আয়োজন রয়েছে, কর্পোরেট ইভেন্ট, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত ইফতারের জন্য ইফতার টেক-অ্যাওয়ে বক্স রয়েছে, যার দাম শুরু ৮ হাজার ৯৫০ টাকা (নেট) থেকে। হোটেল লবিতে একটি ‘ইফতার বাজার’ বসানো হয়েছে যেখান থেকে পরিবার বা বন্ধুদের জন্য আলাদাভাবে ইফতার কেনা যাবে। কর্পোরেট ইফতারের জন্য রয়েছে চমৎকার ব্যাংকুয়েট হল। পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে সময় কাটানোর জন্য রয়েছে বিশেষ ‘রমজান রিট্রিট’ রুম প্যাকেজ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন তার মানসম্মত সেবা এবং আতিথেয়তার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এই পবিত্র মাসে আমরা আপনাকে এক অনন্য অভিজ্ঞতায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—যেখানে বিশ্বাস, স্বাদ, ঐতিহ্য এবং বিলাসবহুল এক দারুণ অভিজ্ঞতা।’
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বাজুস জানায়, তেজাবী (পিওর গোল্ড) সোনার দাম কমে যাওয়ায় স্থানীয় বাজারে দাম কমানো হয়েছে। নতুন এই দাম আজ ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তবে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের সব বড় শহরের খুচরা বাজারে সবজি, মাছ, মুরগি, মসলা ও ইফতারসামগ্রীর দামে ঊর্ধ্বগতি। বন্দরকেন্দ্রিক অচলাবস্থা, নির্বাচনকালীন ছুটি ও পরিবহনসংকটে সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায় ভোগান্তিতে পড়ে১৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে চেরি গাড়ির একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটর এশিয়ান মোটরস্পেক্স লিমিটেড সম্প্রতি চেরি শোরুমে ‘ডেলিভারিং লাভস’ শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালোবাসা দিবস উদযাপন করেছে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি চেরি ব্র্যান্ডের উদ্ভাবন, ও গ্রাহক সেবার প্রতি প্রতিশ্রুতি১৬ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (বিআরইবি) আরও ২০টি অঞ্চলের বিদ্যুৎ বিল দেওয়া যাবে নগদের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে দেশের ২৪টি জেলার ২৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহকেরা নগদের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল দিতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে