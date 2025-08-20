Ajker Patrika
যমুনা সার কারখানা পরিদর্শনে বিসিআইসি চেয়ারম্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান বিসিআইসি নিয়ন্ত্রিত যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল) পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের একপর্যায়ে তিনি কারখানার সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

সভায় জেএফসিএলের কর্মীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিদাওয়া উত্থাপন করা হয়। কর্মীদের উত্থাপিত দাবিগুলো মনোযোগসহকারে শোনেন বিসিআইসি চেয়ারম্যান। কর্মীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মো. ফজলুর রহমান আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আইন মোতাবেক যথাসাধ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে কারখানায় গ্যাস-সংযোগ দেওয়া হবে। তিনি এ বিষয়ে কর্মীদের দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ত করেন। মতবিনিময় সভায় জেএফসিএল কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটচেয়ারম্যানকারখানা
