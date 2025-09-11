Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মানুষ এখন রোদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। একসময় মানুষ রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন ত্বকের সুরক্ষা নিয়ে সবাই আগ্রহী। অতিবেগুনি রশ্মি বা ‘ইউভি রে’-এর কারণে ত্বকে ডার্ক স্পট, মলিনতা, বয়সের ছাপ, হাইপারপিগমেন্টেশন, এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এই ভয়াবহ ক্ষতির কথা মাথায় রেখে সচেতনতা বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ত্বকের সুরক্ষায় আগ্রহ।

৮ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক নতুন ধরনের উৎসব, ‘রোদ BLOCK উৎসব’। রোদ ব্লক করার অভিনব কৌশল নিয়ে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ব্রাইট UV DUO সানস্ক্রিন বাজারে আসা উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবে অংশ নিয়েছেন সারা দেশ থেকে আসা ৫০ জনেরও বেশি ইনফ্লুয়েন্সার। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা জানান, বাংলাদেশে রোদের তীব্রতা অনেক বেশি, তাই সানস্ক্রিন বা ত্বকের সুরক্ষা দেওয়ার পণ্যের চাহিদা সব সময় থাকে। তবে এত দিন দেশে ভালো মানের সানস্ক্রিন পাওয়া যেত না।

গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ব্রাইট UV DUO সানস্ক্রিন বাজারে আসায় সবার মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে। এক ইনফ্লুয়েন্সার বলেন, ‘বাংলাদেশে সানস্ক্রিন ব্যবহার করলেও বেশির ভাগ মানুষ বিদেশি কোম্পানির দামি পণ্য কেনেন, যা অনেকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, তা ছাড়াও নামী-বেনামী নকল পণ্য কিনেও অনেকে প্রতারিত হন। তাই গ্লো অ্যান্ড লাভলীর মতো বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের সানস্ক্রিন বাজারে আসার ফলে অনেকেই উপকৃত হবেন।’

৫০ জনেরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অংশগ্রহণ করায় উৎসবটি নিয়ে স্থানীয়দের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও আগ্রহ ছিল তুঙ্গে।

সানস্ক্রিনটির ব্যাপারে কথা বলার সময় বেশ কয়েকজন ইনফ্লুয়েন্সার জানান, গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ব্রাইট UV DUO সানস্ক্রিনের বেশ কিছু দিক তাঁদের নজর কেড়েছে, যেমন—এই সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে হোয়াইট কাস্ট বা সাদাটে ছোপ পড়ে না, এটি একেবারেই ননস্টিকি এবং খুবই হালকা। পাশাপাশি এসপিএফ থার্টি এবং এসপিএফ ফিফটি—দুটি ভ্যারিয়েন্টে সানস্ক্রিনটি পাওয়া যায়। ফলে সবাই নিজের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক ভ্যারিয়েন্ট বেছে নিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ছিল নানা ধরনের গেম শো, নেইল আর্ট, নিজের এসপিএফ জানার বুথ, ফ্যান আর্টের সুযোগসহ আরও অনেক আকর্ষণ। তা ছাড়া, সানস্ক্রিন এবং ত্বকের যত্ন নিয়ে তথ্যপূর্ণ পরিবেশনা ছিল। নোও ইউর এসপিএফ বুথে অংশগ্রহণকারীরা সানস্ক্রিন লাগানোর পর তা ইউভিরে ব্যবহার করে কীভাবে সমানভাবে ত্বকে লাগানো হয়েছে, তা দেখে অবাক হন। সবগুলো গেম শো সাজানো হয়েছিল ইউভি রশ্মির প্রভাব, ত্বকের যত্ন এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারের নিয়মকে কেন্দ্র করে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ইনফ্লুয়েন্সাররা পুরো অভিজ্ঞতাটা বেশ উপভোগ করেছেন। সানস্ক্রিনের সঠিক নির্বাচন, ব্যবহার এবং ত্বক সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিখে তাঁরা অনেক উৎসাহিত হয়েছেন।

গেম শো, ইউভি রে পরীক্ষা এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে জানার পর, তাদের সানস্ক্রিনের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা বেড়েছে। পাশাপাশি সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এখন তাঁরা তাঁদের ফলোয়ারদের সঙ্গে শেয়ার করারও ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, যাতে ত্বক সুরক্ষায় সানস্ক্রিন ব্যবহার নিয়ে সবার মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকক্সবাজারকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ