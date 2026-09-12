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রজতজয়ন্তীতে শিল্পকলা একাডেমিতে উৎসবে মুখর নৃত্যাঞ্চল

বিজ্ঞপ্তি
রজতজয়ন্তীতে শিল্পকলা একাডেমিতে উৎসবে মুখর নৃত্যাঞ্চল
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে রজতজয়ন্তী উদ্যাপন করছে নৃত্যাঞ্চল। ছবি: শিল্পকলা একাডেমির সৌজন্যে

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন করছে দেশের অন্যতম নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৃত্যাঞ্চল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত রজতজয়ন্তী উৎসবে নৃত্যশিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছে পুরো প্রাঙ্গণ।

গতকাল শুক্রবার শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পরে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৃত্যাঞ্চলের দুই পরিচালক ও বরেণ্য নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নীপা এবং শিবলী মোহাম্মদ। এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কলাকুশলীরাও অংশ নেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ শনিবার জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোরদের নৃত্যানুষ্ঠান ‘ছড়ায় ছন্দে নৃত্যমালা’। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে নূপুর বেঁধে উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক শেখ রেজাউদ্দিন স্টালিন, বরেণ্য নৃত্যশিল্পী আমানুল হক, কাজল ইব্রাহিম, লুবনা মারিয়ম, ড. সোমা মুমতাজ, বেলায়েত হোসেন খান, আনিসুল ইসলাম হিরুসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজন।

শিশুতোষ ছড়া ও শিক্ষণীয় বিষয়ভিত্তিক এ পরিবেশনায় নৃত্যাঞ্চলের ৪০০-র বেশি শিশু-কিশোর অংশ নেয়। নৃত্য পরিচালনা করেন শামীম আরা নীপা। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন শিবলী মোহাম্মদ।

আগামীকাল রোববার সন্ধ্যায় একই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী আয়োজন ‘নৃত্যমালিকা’। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। লোকনৃত্য, সৃজনশীল ও ধ্রুপদি নৃত্যের সমন্বয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নৃত্যাঞ্চলের সিনিয়র শিল্পীদের পাশাপাশি ৩০০-র বেশি শিল্পী অংশ নেবেন।

তিন দিনব্যাপী এ উৎসবের মিডিয়া পার্টনার মাছরাঙা টেলিভিশন। সহযোগিতায় আছে শাহ সিমেন্ট।

বিষয়:

শিক্ষার্থীকরপোরেটশিল্পকলা একাডেমিউৎসব
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