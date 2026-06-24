Ajker Patrika
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ঢাকা ওয়াসার বার্ষিক প্রতিবেদন এমডির কাছে হস্তান্তর

বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা ওয়াসার বার্ষিক প্রতিবেদন এমডির কাছে হস্তান্তর
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ওয়াসার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আমিনুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৩ জুন) ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়ে প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়।

ঢাকা ওয়াসার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও অ্যান্ড এম) মির্জা গোলাম কিবরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে এই চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের হাতে তুলে দেন।

প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে ঢাকা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) এ. কে. এ. এম ফজলুল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) মো. মিজানুল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিঅ্যান্ডডি) মো. আজিজুল হক, প্রধান প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সালেকুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

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