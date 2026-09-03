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বীর উত্তম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়ার ৫৫তম শাহাদাতবার্ষিকী আজ

বিজ্ঞপ্তি
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫০
বীর উত্তম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়ার ৫৫তম শাহাদাতবার্ষিকী আজ
খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

বীরউত্তম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়ার ৫৫তম শাহাদতবার্ষিকী আজ। ১৯৭১ সালের এই দিনে সিলেটের কানাইঘাটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন তিনি।

সিলেট অঞ্চলের চার নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর জালালপুরের যুদ্ধ পরিচালনায় নিজামউদ্দিন প্রথমে সাব-সেক্টর সেকেন্ড ইন কমান্ড এবং পরে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। রণাঙ্গনে তিনি এতই চৌকস ছিলেন যে, সহযোদ্ধারা তাঁকে ক্যাপ্টেন নিজাম বলে সম্বোধন করতেন।

এই বীর যোদ্ধার সমাধি সিলেটের মোকামটিলায় এবং তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে পুরো অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে নিজামনগর। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসী আত্মত্যাগের জন্য তিনি বীরউত্তম খেতাব এবং ২০২৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে স্মারকগ্রন্থ ‘নিশ্চিত সংগ্রামের শপথ’।

শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ‘বীরউত্তম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া চেয়েছেন তাঁর ভাই ও মাইলস্টোন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মোস্তফা কামালউদ্দিন ভূঁইয়া।

বিষয়:

মৃত্যুবার্ষিকীকলেজমুক্তিযুদ্ধ
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