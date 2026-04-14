বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্টল পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্টল পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী
টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত ‘কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম ও কৃষি মেলা ২০২৬’-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি দেশের কৃষি উন্নয়ন, ঋণ বিতরণ এবং প্রান্তিক কৃষকদের কল্যাণে ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন।

এ সময় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিন্তে আলী প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ কর্মসূচির আওতায় মোট মওকুফ করা ঋণের প্রায় ৫২ শতাংশই কৃষি ব্যাংকের। এ ছাড়া দেশের মোট কৃষিঋণের ৪০ শতাংশই এককভাবে কৃষি ব্যাংক অর্থায়ন করছে।

ব্যাংকের এমডি আরও জানান, বিকেবি ২০২৫ সালে প্রায় ৩ দশমিক ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আহরণ করে দেশের সব ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘আমরা উজ্জীবিত এবং “সবার আগে বাংলাদেশ” স্লোগানকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাব।’

বিকেবির এসব কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রধানমন্ত্রী গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রেমিট্যান্স আহরণসহ কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তাদের এই সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

এ সময় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রহিম ও মোহা. খালেদুজ্জামান এবং ঢাকা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে তোপের মুখে হাসনাত আবদুল্লাহ

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্টল পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্টল পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মহামন্দার কবলে পড়তে যাচ্ছে বিশ্ব, আইএমএফের সতর্কতা

নিকুঞ্জ প্রভাতী মেলার উদ্যোগে পয়লা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ আয়োজন

প্রাক্‌-বাজেট আলোচনা: অর্থনীতিতে চাপ, সতর্ক বাজেটে জোর