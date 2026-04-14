মহামন্দার কবলে পড়তে যাচ্ছে বিশ্ব, আইএমএফের সতর্কতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ১৪
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বিশ্ব মহামন্দার কবলে পড়বে বলে সতর্ক করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি বলেছে, তেল, গ্যাস ও খাদ্যপণ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশের নিচে নেমে যেতে পারে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি, মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে আইএমএফ এই সতর্কতা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিস্থিতির এভাবে অবনতি ঘটতে থাকলে ১৯৮০ সালের পর চতুর্থ মহামন্দার কবলে পড়তে পারে বিশ্ব। এবারের আগে তৃতীয় ও সর্বশেষ মহামন্দা দেখা দিয়েছিল কোভিড-১৯ মহামারির সময়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এরই মধ্যে ছয় সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে যুদ্ধের। বন্ধ রয়েছে হরমুজ প্রণালি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনাও ভেস্তে গেছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বাড়ছে জ্বালানির দাম। আইএমএফ বলেছে, আবারও বৈশ্বিক অর্থনীতি লাইনচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে এবং এবার এই ঝুঁকি তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে।

আইএমএফ বলেছে, যুদ্ধের কারণে এ বছর তেলের দাম এরই মধ্যে একবার ব্যারেলপ্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৭ সালে তেলের দাম ১২৫ ডলার ছাড়াবে। এসব পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সংস্থাটি বলেছে, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি আগামী বছর ৬ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির রাশ টানতে দেশে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদহার বাড়াতে বাধ্য হবে।

আইএমএফের মুখ্য অর্থনীতিবিদ পিয়েরে-অলিভিয়ার গৌরিনশাস বিবিসিকে বলেন, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গতি যদি ২ শতাংশের নিচে নেমে যায়, তাহলে সারা বিশ্বের মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়বে, মন্দার উপস্থিতি তারা টের পাবে। বেকারত্ব ব্যাপক হারে বাড়বে। কিছু দেশের জন্য খাদ্যপণ্যের দাম এতটা বাড়তে পারে যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে।

ইরান যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানি তেলের দাম এক দফায় ব্যারেলপ্রতি ১২০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। তারপর তা কমেছে। আজ মঙ্গলবার ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ৯৮ দশমিক ৮৫ ডলার।

অবশ্য আইএমএফ বলেছে, যুদ্ধ যদি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে থামানো যায় এবং এ বছরের মাঝামাঝি নাগাদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল-গ্যাসের উৎপাদন ও রপ্তানি স্বাভাবিক করা যায়, তাহলে হয়তো মহামন্দার ঝুঁকি এড়ানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৩ দশমিক ১ শতাংশ।

এর আগে আইএমএফ বলেছিল, এ বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হতে পারে। ইরান যুদ্ধের কারণে সেই পূর্বাভাস থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে সংস্থাটি। অবশ্য ২০২৭ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস এখনো আগের মতো রেখেছে আইএমএফ। সংস্থাটির মতে, আগামী বছর ৩ দশমিক ২ শতাংশ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

আইএমএফ বলেছে, এ বছর উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হতে পারে। এমনকি কারও কারও ক্ষেত্রে অর্থনীতি সংকুচিত হতে পারে। ইরানের অর্থনীতি এ বছর ৬ দশমিক ১ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে। তবে যদি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহলে ইরানে আগামী বছর ৩ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে কাতার হলো সবচেয়ে বড় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানিকারক দেশ। তবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় দেশটির উৎপাদন অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাতারের রাস লাফান হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় এলএনজি পরিশোধন কারখানা। এটিও হামলার শিকার হয়েছে। বেশ লম্বা সময় এই কারখানা পুরোদমে উৎপাদনে যেতে পারবে না। আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কাতারের অর্থনীতি এ বছর ৮ দশমিক ৬ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে। আগামী বছর অবশ্য দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে।

ইরাকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও এ বছর ৬ দশমিক ৮ শতাংশ হারে ধীর হতে পারে। যদিও ২০২৭ সালে দেশটির প্রবৃদ্ধি হতে পারে ১১ দশমিক ৩ শতাংশ।

আইএমএফ বলেছে, সৌদি আরবের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিও এ বছর ধীর হবে। তারপরও দেশটির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। আগামী বছর প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ।

আইএমএফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেলের দাম বৃদ্ধিতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে রাশিয়া। দেশটির এ বছর ১ দশমিক ১ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

অবরোধে ক্ষুব্ধ ইরান আটকাতে পারে আরেক জলপথ, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদির চাপ

বড়পুকুরিয়া খনি: কয়লা এখন গলার কাঁটা

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি ৪৫ দিন বাড়ানোর চেষ্টা, আলোচনার পরবর্তী ভেন্যু নিয়ে মতবিরোধ

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

পাকিস্তানের সরকারি হাসপাতালে ‘মৃত্যুফাঁদ’, এইচআইভি আক্রান্ত শত শত শিশু

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

নিকুঞ্জ প্রভাতী মেলার উদ্যোগে পয়লা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ আয়োজন

নিকুঞ্জ প্রভাতী মেলার উদ্যোগে পয়লা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ আয়োজন

প্রাক্‌-বাজেট আলোচনা: অর্থনীতিতে চাপ, সতর্ক বাজেটে জোর

প্রাক্‌-বাজেট আলোচনা: অর্থনীতিতে চাপ, সতর্ক বাজেটে জোর

সুদের হার নির্ধারণে আসছে বড় সংস্কার

সুদের হার নির্ধারণে আসছে বড় সংস্কার