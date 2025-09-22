মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) মধ্যে গ্রাহকসেবা-সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল রোববার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান ও বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নানের উপস্থিতিতে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন ও বিএইচবিএফসির উপমহাব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এ চুক্তির মাধ্যমে ‘গ্রামীণ ও উপশহরীয় আবাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)’-এর গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং পরিষেবা ‘তাকওয়া’-এর মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহম্মদ, অসীম কুমার সাহা ও ড. মো. জাহিদ হোসেন; সিএফও ড. তাপস চন্দ্র পাল; এসইভিপি শাহ্ মো. সোহেল খুরশীদ, মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান ও মো. আব্দুল হালিম; বিএইচবিএফসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূর আলম সরদার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. তোফায়েল আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) মো. খাইরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও বিনিয়োগ) জেড এম হাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (আইন ও সাধারণ সেবা) নিপু রানী মিত্র, মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মো. জহিরুল হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোজ্যতেলের (সয়াবিন ও পাম তেল) দাম বাড়ানোর বিষয়ে বৈঠক করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও ব্যবসায়ীরা। বৈঠকে উপস্থিত সূত্র বলছে, ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী কোম্পানিগুলো লিটারে ১০ টাকা বাড়াতে চায়। তবে সরকার এক টাকা বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। বৈঠক শেষ হয়েছে সিদ্ধান্ত...২৫ মিনিট আগে
ফার্নিচার শিল্পের সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ সেশনের সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে দেশের সুপরিচিত ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল। ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলে সুপারব্র্যান্ড বাংলাদেশের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হাতিলের পরিচালক (বিপণন) মশিউর রহমান পুরস্কার গ্রহ১ ঘণ্টা আগে
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘বাইরের দেশে বেশি ট্যাক্স দিতে হলেও সরকারের পক্ষ থেকে ভালো সেবা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ট্যাক্স দেয়, কিন্তু সেবা পায় না। তাহলে লোকজন তো একটু গোস্সা করবেই।’৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের ২৮৩ বিলিয়ন ডলারের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে তাদের বহু দশকের পুরোনো কৌশল বদলাতে হবে। কারণ, গতকাল রোববার থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন এইচ-১বি ভিসার জন্য ১ লাখ ডলার ফি আরোপ করেছেন। বিশ্লেষক, আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অভিজ্ঞরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র...৩ ঘণ্টা আগে