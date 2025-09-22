Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) মধ্যে গ্রাহকসেবা-সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল রোববার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান ও বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নানের উপস্থিতিতে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন ও বিএইচবিএফসির উপমহাব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ চুক্তির মাধ্যমে ‘গ্রামীণ ও উপশহরীয় আবাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)’-এর গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেবে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং পরিষেবা ‘তাকওয়া’-এর মাধ্যমে এই সেবা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহম্মদ, অসীম কুমার সাহা ও ড. মো. জাহিদ হোসেন; সিএফও ড. তাপস চন্দ্র পাল; এসইভিপি শাহ্ মো. সোহেল খুরশীদ, মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান ও মো. আব্দুল হালিম; বিএইচবিএফসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূর আলম সরদার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. তোফায়েল আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) মো. খাইরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও বিনিয়োগ) জেড এম হাফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (আইন ও সাধারণ সেবা) নিপু রানী মিত্র, মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মো. জহিরুল হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

ভোজ্যতেলের দাম লিটারে ১০ টাকা বাড়াতে চান ব্যবসায়ীরা, সরকারের প্রস্তাব ১ টাকা

ভোজ্যতেলের দাম লিটারে ১০ টাকা বাড়াতে চান ব্যবসায়ীরা, সরকারের প্রস্তাব ১ টাকা

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিএইচবিএফসির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল

সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল

ট্যাক্স দিয়ে সেবা না পেলে লোকজন তো গোস্সা করবেই: অর্থ উপদেষ্টা

ট্যাক্স দিয়ে সেবা না পেলে লোকজন তো গোস্সা করবেই: অর্থ উপদেষ্টা