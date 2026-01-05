Ajker Patrika
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার, ছাঁটাই ও বেতন নিয়ে যা বললেন গভর্নর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫৯
সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার, ছাঁটাই ও বেতন নিয়ে যা বললেন গভর্নর

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক চালু হওয়ার পর প্রথম দুই দিনে গ্রাহকদের মধ্যে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়নি। পাশাপাশি এসময়ে উত্তোলন ও আমানতের পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের আস্থা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স রুমে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের যাত্রার প্রথম আয়োজিত প্রথম সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি।

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘ব্যাংকটি পূর্ণমাত্রায় লেনদেনের জন্য খুলে দিলে কী ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত কার্যক্রম খুবই সুন্দর ও স্থিতিশীলভাবে এগোচ্ছে। নতুন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পাঁচটি একীভূত ব্যাংকের প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গত কয়েক মাস ধরে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।’

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হারের বিষয়ে গভর্নর বলেন, ‘বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জন্য শরিয়াভিত্তিক মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যমান ও নতুন পণ্য একীভূত করে গ্রাহকদের জন্য নতুন নতুন শরিয়াহসম্মত প্রোডাক্ট চালু করা হবে। বিনিয়োগ বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

আগামী ১৯ জানুয়ারি সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ব্যাংকটির সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

একীভূত হওয়া ৫ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চাকরি, ছাঁটাই ও বেতন–সংক্রান্ত এক প্রশ্নর জবাবে আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আমরা কাউকে ছাঁটাই করতে চাই না। তবে কোনো অনিয়মের সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে ছাড় দেওয়া হবে না। এই পাঁচ ব্যাংককে আমরা ফরেনসিকের আওতায় আনতে যাচ্ছি। তখন যদি কারও অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরো বলেন, ‘আর ৫ ব্যাংকের জন্য একটি ইউনিক বেতন কাঠামোগত হবে। তখন হয়তো বা কোনো ব্যাংকের পদ ভেদে বেতন কম-বেশি হতে পারে।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংকসম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে দুদিনে উত্তোলন ১০৭ কোটি টাকা, শীর্ষে এক্সিম ব্যাংক

সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর জানান, ব্যাংক রেজুলেশন অর্ডিনেন্স অনুযায়ী ইতোমধ্যে রেজুলেশন স্কিম জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশনা অনুসারে আমানতকারীদের সঙ্গে ব্যাংকের লেনদেন চলছে। নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে সরকারি প্রতিনিধিদের দিয়ে বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং শিগগিরই স্বতন্ত্র পরিচালকসহ একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একজন ব্যাংকার ও একজন আইন বিশেষজ্ঞ যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠিত হবে।

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক: আমানত টানতে শুরুতেই আগ্রাসী মুনাফা দেওয়ার পরিকল্পনাসম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক: আমানত টানতে শুরুতেই আগ্রাসী মুনাফা দেওয়ার পরিকল্পনা

তিনি আরো জানান, সামনে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে—একটি হলো সমন্বিত আইটি সিস্টেম চালু করা, যেটির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি টিম কাজ করছে। অন্যটি হলো পাঁচটি ব্যাংকের অতীত অনিয়ম খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক অডিট। তবে একই সঙ্গে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তারা যেন নিরাপদ ও স্বচ্ছ পরিবেশে কাজ করতে পারেন, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

