অনলাইন ডেস্ক
এনআরবি ব্যাংক পিএলসি (৪ আগস্ট) সফলতার সঙ্গে তাদের কার্যক্রমের ১২তম বছর পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই ডিবিএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক রিয়াজ খান এবং পরিচালকদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটেন।
এ সময় তিনি সব গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসহ সব কর্মকর্তার দীর্ঘ সময় ব্যাংকের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় তিনি সবার উদ্দেশে বলেন, ‘আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে তা বাস্তবায়ন করব।’
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম মিজানুর রহমান এফসিএ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মো. সেলিম, স্বতন্ত্র পরিচালকবৃন্দ ফেরদৌস আরা বেগম, এস কে মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক শরিফ নরুল আহকামসহ উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা উপস্থিত ছিলেন।
