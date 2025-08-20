বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ৪১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. আতাউর রহমান।
সভায় অন্য পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো. মহসিন মিয়া, মো. গোলাম মরতুজা ও শেখ আশরাফুজ্জামান, এফসিএ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জিয়াউল করিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জহিরুল আলম ও কোম্পানি সচিব মো. ওমর ফারুক ভূঁঞা।
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইন্টারটেক বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান বিসিআইসি নিয়ন্ত্রিত যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল) পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের একপর্যায়ে তিনি কারখানার সব স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন চাপ ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তেল কেনা অব্যাহত রাখলে ভারতকে ৫ শতাংশ ছাড় দেবে রাশিয়া। ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার উপবাণিজ্য প্রতিনিধি এভজেনি গ্রিভা এ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আলোচনা সাপেক্ষে ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনায় ৫ শতাংশ ছাড় পাবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়২ ঘণ্টা আগে
আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। কিন্তু আজ বুধবার তিনি অফিস করছেন। এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে।৪ ঘণ্টা আগে