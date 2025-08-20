Ajker Patrika
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ৪১৪তম সভা অনুষ্ঠিত। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ৪১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. আতাউর রহমান।

সভায় অন্য পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো. মহসিন মিয়া, মো. গোলাম মরতুজা ও শেখ আশরাফুজ্জামান, এফসিএ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জিয়াউল করিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জহিরুল আলম ও কোম্পানি সচিব মো. ওমর ফারুক ভূঁঞা।

