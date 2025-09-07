Ajker Patrika
তৃতীয় আইসিসি ইমার্জিং এশিয়া ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড পেল এনসিসি ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তৃতীয় আইসিসি এমার্জিং এশিয়া ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এনসিসি ব্যাংক। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) মর্যাদাপূর্ণ ‘তৃতীয় ইমার্জিং এশিয়া ব্যাংকিং কনক্লেভ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’-এ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানারআপ হওয়ার সম্মাননা অর্জন করেছে এনসিসি ব্যাংক।

গত ২৯ আগস্ট ভারতের নয়াদিল্লির হোটেল লে মেরিডিয়েনে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এনসিসি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এম খোরশেদ আলম এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের নন-এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান এবং ভারতের স্টেট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক অরিজিৎ বসুর কাছ থেকে এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন।

কনক্লেভে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জে পি আর করুণারত্নে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের পরিচালক পার্থ রায়, কোয়াইট ইনকরপোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও এবং পিডব্লিউসির সাবেক পার্টনার জয়দীপক রায় এবং এনপিএস ট্রাস্ট-পিএফআরডিএর সাবেক চেয়ারম্যান, এসবিআই লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং আইসিসি ন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটি অন বিএফএসআইয়ের চেয়ারম্যান অতনু সেন।

এ ছাড়া কনক্লেভে বিশেষজ্ঞ প্যানেল মেম্বার হিসেবে এনসিসি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আলম অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে এম খোরশেদ আলম বলেন, ‘এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আবারও প্রমাণ করে, এনসিসি ব্যাংক সব সময় ব্যাংকিং খাতে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি কেবল একটি পুরস্কার নয়, বরং আমাদের পুরো করপোরেট সুশাসন, পেশাদারত্ব ও টেকসই ব্যাংকিং কার্যক্রমের স্বীকৃতি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাই টেকসই প্রবৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং গ্রাহক আস্থার মূল ভিত্তি।’

এই স্বীকৃতি গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এম খোরশেদ আলম।

