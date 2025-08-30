বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী কর্মশালা ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এতে ব্যাংকের রিটেইল ও অপারেশনস ডিভিশনের ৪৩ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।
কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও মো. মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান মো. রাকিব উদ্দিন আহমেদ এবং ডেপুটি কেমেলকো জাহেদুল ইসলাম।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং-সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সিটি ব্যাংক নিয়মিত এ ধরনের সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কর্মশালা আয়োজন করে আসছে।
সস্তা সুদ ও সহজ শর্তে অর্থায়নের মাধ্যমে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়েছে। ওই তহবিল থেকে কৃষকদের ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যাবে। ঋণের সুদের হার হবে ৪ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কেবিনেট (উপদেষ্টা পরিষদ) বেচারা ও দিশেহারা’ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমান উপদেষ্টার পরিষদের কেবিনেট আন্তরিক, কিছু ক্ষেত্রে সাহসী, আবার বেচারা ও দিশেহারা।’৪ ঘণ্টা আগে
সভায় আয়কর আইন অনুযায়ী সব কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতি মাসের রাজস্ব সভায় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য কমিশনারদের নির্দেশ দেন আবদুর রহমান খান। রাজস্ব আদায় বাড়াতে প্রতিটি কর অঞ্চলকে গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কর ফাঁকি উদ্ঘাটন করার ওপর জোর দেন তিনি।১ দিন আগে
মাত্র ৩৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের বিপরীতে পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের জীবনবিমা তহবিলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এর বিপরীতে কোম্পানির সম্পদ রয়েছে ২৫২ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।২ দিন আগে