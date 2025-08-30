Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বরিশালে সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বরিশালে সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী কর্মশালা ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এতে ব্যাংকের রিটেইল ও অপারেশনস ডিভিশনের ৪৩ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও মো. মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান মো. রাকিব উদ্দিন আহমেদ এবং ডেপুটি কেমেলকো জাহেদুল ইসলাম।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং-সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সিটি ব্যাংক নিয়মিত এ ধরনের সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কর্মশালা আয়োজন করে আসছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সম্পর্কিত

৪ শতাংশ সুদে আরও দুই বছর ঋণ পাবেন ভূমিহীন কৃষকেরা

৪ শতাংশ সুদে আরও দুই বছর ঋণ পাবেন ভূমিহীন কৃষকেরা

বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ বেচারা ও দিশেহারা: ড. জাহিদ হোসেন

সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ বেচারা ও দিশেহারা: ড. জাহিদ হোসেন

রিটার্ন না দিলে আয়-ব্যয়-সম্পদ তদন্তের নির্দেশ

রিটার্ন না দিলে আয়-ব্যয়-সম্পদ তদন্তের নির্দেশ