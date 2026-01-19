বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের সঙ্গে ১১ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ সোমবার ঢাকার আগারগাঁওয়ে বিডার কনফারেন্স কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী সদস্য এয়ার কমোডর (অব.) মো. শাহারুল হুদা।
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে চারটি ব্যাংক ও সাতটি সিটি করপোরেশন। ব্যাংকগুলো হলো— রূপালী ব্যাংক পিএলসি, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি, ব্যাংক এশিয়া পিএলসি ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। সিটি করপোরেশনগুলো হলো— রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন।
এই সমঝোতার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও সিটি করপোরেশনগুলো বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমের সঙ্গে তাদের নিজস্ব সিস্টেম সংযুক্ত করবে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা অনলাইনে ব্যাংক হিসাব খোলা, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণসহ বিভিন্ন আর্থিক ও সিটি করপোরেশনসংক্রান্ত সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্তভাবে নিতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, একটি মাত্র ওয়েবসাইট ও একটি লগইনের মাধ্যমে যেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বড় শিল্পগোষ্ঠীর বিনিয়োগকারী সবাই প্রয়োজনীয় সব সরকারি সেবা পেতে পারেন, সেটিই সরকারের লক্ষ্য। একই তথ্য বারবার বিভিন্ন দপ্তরে জমা দেওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।
চৌধুরী আশিক মাহমুদ বলেন, বিনিয়োগে এগিয়ে থাকা দেশগুলো একবার দেওয়া তথ্য পুরো সরকারের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে। বাংলাদেশও ধীরে ধীরে সেই পথে এগোচ্ছে। এই যাত্রা সহজ নয়, সময়সাপেক্ষ হলেও সরকার দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।
ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, শুধু সিস্টেম চালু করলেই হবে না, সেবাগুলো কতটা ব্যবহার হচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীরা কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন-তা নিয়মিত মনিটরিং ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে জানতে হবে। সেবার মান উন্নয়নে অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতাও জরুরি।
অনুষ্ঠানে নতুন করে যুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে বিডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।
বিডার উপ-পরিচালক আবু মোহাম্মদ নুরুল হায়াত টুটুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রমের সার্বিক উপস্থাপনা করেন বিডার মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায়।
উল্লেখ্য, ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বিডা) বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী বিনিয়োগসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সেবা একক প্ল্যাটফর্ম থেকে দিতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল চালু করে বিডা। ১১টি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এর আগে ৫২টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে সংস্থাটি। বর্তমানে এই পোর্টালের মাধ্যমে ৪৭টি সংস্থার ১৪২টি সেবা দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই সিস্টেমের মাধ্যমে ২ লাখ ১৫ হাজার ৬৯৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠান ও সেবা এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হবে।
