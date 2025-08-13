আজকের পত্রিকা ডেস্ক
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ৮৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি শাহেদ রহমানী।
পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এই সভায় ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরিয়াহ্ পরিপালনের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া এবং মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
সভায় কমিটির চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম, ড. মুফতি ইউসুফ সুলতান ও মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ। এ ছাড়া ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দীন আহমেদ, কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার, সিএফও মো. জাফর ছালেক, এফসিএ এবং শরিয়াহ্ সেক্রেটারিয়েটের প্রধান মাওলানা মো. ফরিদ উদ্দিনসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
দেশের জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যার ঢাকার মিরপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় দুটি নতুন শোরুম চালু করেছে। গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) শোরুম দুটি উদ্বোধন করা হয়। নতুন দুটি শোরুমের অবস্থান—মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার ডোরেন ভিনসিটা শপিং কমপ্লেক্স ও আশুলিয়ায় সাভারের আব্দুল মজিদ মুন্সী ফিউচার টাওয়ার।১ ঘণ্টা আগে
বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের দিকে নজর রাখছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে সহিংসতা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা চলে যাবেন। তাই কোনো মতানৈক্য থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। গতকাল বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন বিদেশি বিনিয়োগকার১ ঘণ্টা আগে
রংপুর জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এক দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা’ আয়োজন করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। গত শনিবার (৯ আগস্ট) জেলার আরডিআরএস অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা ও প্রধান অতিথি ছিলেন২ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।২ ঘণ্টা আগে