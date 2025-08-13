Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ্‌ সুপারভাইজরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ্‌ সুপারভাইজরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির শরিয়াহ্‌ সুপারভাইজরি কমিটির ৮৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি শাহেদ রহমানী।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এই সভায় ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে শরিয়াহ্‌ পরিপালনের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া এবং মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সভায় কমিটির চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম, ড. মুফতি ইউসুফ সুলতান ও মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ। এ ছাড়া ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দীন আহমেদ, কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার, সিএফও মো. জাফর ছালেক, এফসিএ এবং শরিয়াহ্‌ সেক্রেটারিয়েটের প্রধান মাওলানা মো. ফরিদ উদ্দিনসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

করপোরেটঅর্থনীতির খবরব্যাংক
