দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতির সমালোচনা অর্থ উপদেষ্টার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ফাইল ছবি

দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘পাঁচ হাজার লোকের টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নিয়ে বললেন, দারিদ্র্য বেড়ে গেছে—এগুলো আমি জানি।’

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় চীন, কানাডা ও সৌদি আরব থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ১ হাজার ৮৪৭ কোটি ৩৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে—১ লাখ ৬০ হাজার টন ডিএপি, ৪০ হাজার টন এমওপি ও ৩০ হাজার টন ইউরিয়া সার।

অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাকে একজন বলেছেন, স্যার, আপনি একটা পেপার লেখেন, একটা ফার্ম ২০ হাজারজনের জবাব দিয়ে দেবে কালকের মধ্যে। তবে দারিদ্র্য নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে, এটা আমি স্বীকার করি।’

দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘তাত্ত্বিক আলোচনায় এখন যাব না। দারিদ্র্য বেড়ে গেছে বা আছে—এগুলো বলতে হলে বিশদ আলোচনা দরকার। আমি জানি, ওরা কীভাবে দারিদ্র্য পরিমাপ করে।’

উপদেষ্টা আরও যোগ করেন, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একবার বলেছিলেন, খুব কঠিন দারিদ্র্য পরিমাপের দরকার নেই—দরিদ্র মানুষ দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর চেহারা ও চলনে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে দারিদ্র্যের হার এখন ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। সরকারি হিসাবে ২০২২ সালে এ হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমি স্বস্তিতে আছি। আমরা মোটামুটি একটু আত্মবিশ্বাসী।’

আগামী জাতীয় নির্বাচনে পুলিশের জন্য ৪২০ কোটি টাকায় বডি ক্যামেরা কেনা হচ্ছে, তা অপচয় কি না—এমন প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা আপনারা পরে বুঝতে পারবেন।’

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘আগে ১১ থেকে ১৪ শতাংশ ছিল। এখন ৮ শতাংশে নামাতে পেরেছি। যদি ৪ শতাংশে নামাতে পারতাম, তাহলে মহানন্দ হতো।’

বাংলাদেশ সরকার চীন থেকে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ২০টি যুদ্ধজাহাজ কিনছে—এমন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘এ নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।’

কেন ফাইটার জাহাজের দরকার—এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওটা ওদের বিষয়। এখন আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।’

১৩ অক্টোবর শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন।

এ বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আইএমএফের পাইপলাইনে আরও কিছু অর্থ আছে। এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবার খোলামেলা আলোচনা হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা পাল্টা শুল্ক নিয়ে প্রশ্নে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, শুল্ক ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে।

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা পরে একসময় দেখব। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে একসময় বলব।’

