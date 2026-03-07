শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ৯১৪তম সভা অনুষ্ঠিত

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী কমিটির ৯১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ মার্চ ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ের পর্ষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খন্দকার শাকিব আহমেদ। সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় ব্যাংকের পরিচালক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ, আক্কাচ উদ্দিন মোল্লা, মো. তৌহীদুর রহমান, ফকির আখতারুজ্জামান এবং আবদুল হাকিম। এ ছাড়া সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ এবং কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের শীর্ষ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সেইলর ছোট-বড় সবার জন্য বিশেষ ফেস্টিভ কালেকশন নিয়ে এসেছে। আবহাওয়া, সময়োপযোগী ট্রেন্ড ও উৎসবের আবহ বিবেচনায় ফ্যাব্রিক ও নকশার বৈচিত্র্যে সাজানো হয়েছে এবারের আয়োজন।৩২ মিনিট আগে
বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতিতে চলছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায়। ২০২৫ সালে দেশটির মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৫ শতাংশে। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুক্রবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এ হার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পূর্বাভাস ২৬৯ দশমিক ৯ শতাংশকেও অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
সমাজকল্যাণ, সাংবাদিকতা, উদ্যোক্তা ও ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য চার নারী পেলেন ‘রাঁধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা ২০২৫ ’। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজ শনিবার (৭ মার্চ) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
বছর ঘুরে আনন্দের বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে পবিত্র ঈদুল ফিতর সমাগত। ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। আর এই আনন্দকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস শুরু করেছে ‘ডাবল খুশি অফার (সিজন ৪)’।৪ ঘণ্টা আগে