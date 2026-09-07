Ajker Patrika
En
অর্থনীতি

দেড় মাসের টানাপোড়েন শেষে বিপিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দেড় মাসের টানাপোড়েন শেষে বিপিসিতে নতুন চেয়ারম্যান
বিপিসির নতুন চেয়ারম্যান ড. মো. রফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় ৫০ দিনের নেতৃত্বের টানাপোড়েন শেষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) নিয়মিত চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে সরকার। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের (বিইপিআরসি) সদস্য ড. মো. রফিকুল ইসলামকে পদায়ন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার উপসচিব মোহাম্মদ নূর-এ-আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, ড. মো. রফিকুল ইসলামকে বিপিসির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, গত ২৬ জুলাই বিপিসির চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ছিল। ২ আগস্ট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. জিয়াউল হককে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বিপিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে মাত্র পাঁচ দিনের মাথায়, ৭ আগস্ট, তিনি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান।

এরপর আবারও পাঁচ দিন চেয়ারম্যানশূন্য থাকার পর ১২ আগস্ট অতিরিক্ত সচিব মো. মনজুর আলম প্রধানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ দিন দায়িত্ব পালনের পর তাঁর জায়গায় এবার নিয়োগ পেলেন ড. মো. রফিকুল ইসলাম। বিসিএস ১৮ ব্যাচের কর্মকর্তা ড. রফিকুল ইসলাম এর আগে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিষয়:

বাংলাদেশসরকারচেয়ারম্যানবিপিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত