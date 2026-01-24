স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের বিক্রয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে কক্সবাজারের হোটেল সি প্যালেসে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কৌশল, বাজার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং ২০২৬ সালের লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চিফ অপারেটিং কর্মকর্তা মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম, চিফ ফিন্যান্সিয়াল কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল জাবেদসহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সম্মেলনে জানানো হয়, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড এ বছর তাদের ২৫ বছরের সফল যাত্রা পূর্ণ করেছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি টানা সপ্তমবার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, যা তাদের পরিকল্পিত বাস্তবায়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন।
আলোচনায় উঠে আসে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শুধু পণ্য বিক্রয় নয়—গ্রাহকসেবা উন্নয়ন, বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া এবং ব্যবসায়িক পার্টনারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী বিক্রয় টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই সাফল্য এসেছে তাদের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ভবিষ্যতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
সম্মেলনে বিক্রয়কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ এবং প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি আসন্ন সময়ে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে নতুন পণ্য বাজারে আনার ঘোষণা দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড বর্তমানে বিশ্বের ৩০টির বেশি দেশে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধান নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা হয়। রাঁধুনী, রুচি, চাষী, চপস্টিক ও আরাম—এই ব্র্যান্ডগুলো দেশের বাজারে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সেলস কর্মকর্তা, টেরিটরি ও এরিয়া সেলস ম্যানেজার, রিজিওনাল ও ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজাররা সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনের শেষ পর্বে ২০২৫ সালের সেরা পারফরমারদের ‘পারফরম্যান্স অব দ্য ইয়ার’সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়। সর্বশেষে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।
