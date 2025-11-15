যুক্তরাষ্ট্র থেকে এল আরও ৬১ হাজার টন গম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৬০ হাজার ৮৭৫ টন গম আমদানি করেছে সরকার। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুযায়ী নগদ ক্রয় চুক্তির অংশ। আজ শনিবার এমভি ওয়েকো টাটি নামের জাহাজটি মোংলা বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় খাদ্য মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সরকার টু সরকার (জিটুজি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির কার্যক্রম শুরু করেছে। এই চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার টন গম আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে গত ২৫ অক্টোবর প্রথম চালানে ৫৬ হাজার ৯৫৯ টন ও ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় চালানে ৬০ হাজার ৮০২ টন গম দেশে এসে পৌঁছেছে। এবারকার চালানটি চুক্তির তৃতীয় এবং এটিতে আমদানি হয়েছে ৬০ হাজার ৮৭৫ টন। এই তিনটি চালানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ১ লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৬ টন গম দেশে এসেছে।
জাহাজে থাকা গমের নমুনা পরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের পর দ্রুত খালাস এবং বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
এবার দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ৫৪৬ টাকা পর্যন্ত কমেছে। এখন থেকে দেশের বাজারে প্রতি ভরি ভালো মানের (২২ ক্যারেটের) সোনা বিক্রি হবে ২ লাখ ৮ হাজার ২৭২ টাকায়। আগামীকাল রোববার থেকে সারা দেশে সোনার নতুন এই দর কার্যকর হবে।
আজ শনিবার রাতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তিতে সোনার এ দাম কমার তথ্য জানায়।
এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি (পিউর গোল্ড) সোনার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। সে কারণে সোনার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাজুস।
নতুন মূল্য অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৯৮ হাজার ৮০১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৯৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৪১ হাজার ৭১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
তবে সোনার দাম কমলেও অপরিবর্তিত আছে রুপার দাম।
২২ ক্যারেটের রুপার ভরি ৪ হাজার ২৪৬ টাকা, ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ভরি ৪ হাজার ৪৭ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম ভরি ৩ হাজার ৪৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৬০১ টাকা।
এর আগে, সবশেষ ১৩ নভেম্বর দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম সমন্বয় করেছিল বাজুস। সেদিন ভরিতে ৫ হাজার ২৪৮ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকা নির্ধারণ করেছিল সংগঠনটি।
প্রায় দুই মাসের বিরতির পর ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রির কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগরীতে কোনো ট্রাক থাকছে না, তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল বিক্রি করবে সংস্থাটি।
আজ শনিবার থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে টিসিবি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দৈনিক ৬১টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে বিক্রয় চলবে। এটি চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ব্যতীত)। প্রতিটি ট্রাক থেকে প্রতিদিন ৫০০ জনের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে। একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিনি ও ২ কেজি মসুর ডাল কিনতে পারবেন। প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১১৫ টাকা, চিনি ৮০ টাকা কেজি এবং ৭০ টাকা কেজি দরে মসুর ডাল কিনতে পারবেন ভোক্তারা।
টিসিবি জানায়, স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সিলেট মহানগরীতে ৪টি, নারায়ণগঞ্জ মহানগরীতে ৬টি, রংপুর মহানগরীতে ৫টি, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৬টি, মৌলভীবাজারে ৪টি, কুষ্টিয়ায় ৫টি, চট্টগ্রামে ১৩টি, জামালপুরে ১২টি, নরসিংদীতে ৩টি এবং ভোলা জেলায় ৩টি করে দৈনিক ৬১টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সদস্যভুক্ত বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ লিমিটেডের স্টক-ডিলার ও ব্রোকার নিবন্ধনের মেয়াদ চলতি বছরের ৮ জুন শেষ হলেও সনদ নবায়ন হয়নি। কারণ, পরিচালনা পর্ষদে থাকা সালমান এফ রহমানকে পুঁজিবাজারে আজীবন নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত দুটি চিঠি ডিএসইকে পাঠানো হয়েছে। বিএসইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে পুঁজিবাজারে অনিয়ম, জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ জুন ও ৩ সেপ্টেম্বর পৃথক সিদ্ধান্তে তাঁকে আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাই বেক্সিমকো সিকিউরিটিজের স্টক-ডিলার ও ব্রোকার সনদ নবায়ন করা হয়নি, ফলে শেয়ার লেনদেন বর্তমানে বন্ধ।
আইন অনুসারে, সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন আগে নবায়ন আবেদন করতে হয়। এই সময়ে আবেদন না করলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য ২ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ ৯৪ দিন পর আবেদন করায় ১ লাখ ৮৮ হাজার টাকা জরিমানার মুখে পড়েছে।
বেক্সিমকো সিকিউরিটিজের পরিচালনা পর্ষদে দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বেক্সিমকো হোল্ডিংস ও এসএস এক্সপোর্টস। সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো হোল্ডিংসের প্রতিনিধি হিসেবে থাকায় ও কারাগারে থাকার কারণে বোর্ড সভা করতে পারছে না কোম্পানিটি। এই কারণ দেখিয়ে কোম্পানিটি এখনো তাঁকে পরিচালক হিসেবে রেখে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন করলে সমস্যা আগেই সমাধান হতো।
পুঁজিবাজার বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, এক ব্যক্তির কারণে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ঠিক নয়। প্রতিষ্ঠান বন্ধ করলে অনেক কর্মীও বিপদে পড়বে। অভিযুক্ত ও অপরাধীদের ব্যবস্থাপনায় না রেখে প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির প্রভাবে অনিয়ম হচ্ছে কি না, তা কঠোর নজরদারি করতে হবে।
শতাধিক খাদ্যপণ্য আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুল্ক আরোপের সময় এর প্রভাব নাগরিকদের ওপর তেমন একটা পড়বে না বলে দাবি করলেও পরিস্থিতি বলছে ভিন্ন কথা। আর এ কারণে শুল্ক প্রত্যাহারের এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন তিনি।
হোয়াইট হাউসের ছাড়পত্রের তালিকাভুক্ত শতাধিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে চা, কফি, কলা, গরুর মাংস, সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক খাদ্যদ্রব্য। গতকাল শুক্রবার এ ঘোষণার পর ট্রাম্প প্রশাসন জানায়, এই পণ্যগুলো দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের খাদ্যপণ্যের নতুন শুল্ক ছাড় স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) মধ্যরাত থেকে প্রত্যাহারমূলে কার্যকর হবে।
দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্প তাঁর শুল্ক আরোপনীতির পক্ষে সাফাই গাইছিলেন যে, এই শুল্ক আরোপ দেশের অভ্যন্তরে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হবে না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে শুল্ক আরোপ প্রয়োজন।
ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘প্রতারকদের’ দ্বারা শোষিত হয়েছে এবং বিদেশিদের দ্বারা ‘লুণ্ঠিত’ হয়েছে। উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন নাগরিকেরা দেশীয় পণ্য কেনার দিকে উৎসাহিত হবে।
কিন্তু পরিস্থিতি বলছে উল্টো কথা। যেভাবে পণ্যের দাম বাড়ছে তাতে এখন এটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প মাংস-প্যাকিং শিল্পের তদন্তের দাবি জানান। তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘অবৈধ চক্রান্ত, মূল্য স্থিরকরণ, ও মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ’ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।
গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয় না এমন পণ্যের জন্য এ সিদ্ধান্ত। তাই দেশীয় শিল্প বা খাদ্যপণ্যের ওপর এর প্রভাব পড়বে না।
ভবিষ্যতে আরও নীতিমালা প্রত্যাহারের প্রয়োজন হবে কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় না এটি প্রয়োজন হবে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমরা শুধু কিছু খাদ্যপণ্যের ওপর সামান্য শুল্ক প্রত্যাহার করেছি। যেমন কফি—কফির দাম কিছুটা বেশি ছিল। এখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো কম দামে পাওয়া যাবে।’
মুদি পণ্যের দামের বিষয়ে ভোক্তাদের উদ্বেগ দূর করার আরেকটি পদক্ষেপে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, চারটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে কফি ও কলার ওপর আমদানির কর কমানো হবে।
এ সপ্তাহে ট্রাম্প এবং ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট দুজনেই এই বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কফির দাম ২০ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বাড়তি শুল্কের খরচ আমদানিকারকেরা গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে এমন সতর্ক বার্তা অর্থনীতিবিদেরা আগেই দিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি অনেক বিশ্লেষকের প্রত্যাশার তুলনায় কম থাকলেও, শ্রম বিভাগের মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদনে বেশিরভাগ পণ্যের দামের বৃদ্ধি দেখা গেছে, যেখানে মুদি দোকানের পণ্যের দাম গত বছরের তুলনায় ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে।
যেসব পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলো হলো—কফি; কোকো; ব্ল্যাক টি ও গ্রিন টি; ভ্যানিলা বিন; গরুর মাংস ও এ জাতীয় পণ্য; অ্যাভোকাডো, কলা, নারিকেল, জাম্বুরা, লেবু, কমলা, আম, আনারসসহ বিভিন্ন ধরনের ফল; মরিচ; টমেটো; এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, ধনেপাতা, জিরা, কারি, আদা, জায়ফল, ওরিগানো, পাপড়িকা, জাফরান ও হলুদসহ সব ধরনের মসলা; বার্লি, ব্রাজিল বাদাম, ক্যাপারস, কেসু, চেস্টনাট, ম্যাকাডামিয়া বাদাম, মিসো, পাম হার্টস, পাইনের বাদাম, পপি সিড, তাপিওকা, তাড়োসহ বিভিন্ন ধরনের বাদাম, শস্য, মূল ও বীজ।
